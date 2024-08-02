В трансляции Олимпиады-2024 перепутали флаги России и СССР

02 августа 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

На Олимпиаде в Париже поставили флаг СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Во время трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы ошибочно поставили в графике вместо флага СССР поставили российский. Ошибку французы допустили при обозначении мировых рекордов в данной дисциплине: напротив Юрия Седых, установившего мировой рекорд (86,74 м) в 1986 году, был указан флаг СССР, в то же время, напротив его соотечественника Сергеея Литвинова, установившего рекорд (84,80 м) на Играх в 1988 году, разместили флаг современной России. Перед началом соревнований по метанию молота организаторы разместили графику с указанием мирового и олимпийского рекордов. На ней, один из советских спортсменов, установивший олимпийский рекорд в 1988 году, был указал под флагом России, а не СССР. С 26 июля по 11 августа в Париже проходит Олимпиада-2024. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. Мероприятие вызвало общественный резонанс. В том числе и потому, что на сцене мелькали представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Отмечается, что участники данного движения также выступают и в соревнованиях. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о неравных Играх-2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы ошибочно поставили в графике вместо флага СССР поставили российский. Ошибку французы допустили при обозначении мировых рекордов в данной дисциплине: напротив Юрия Седых, установившего мировой рекорд (86,74 м) в 1986 году, был указан флаг СССР, в то же время, напротив его соотечественника Сергеея Литвинова, установившего рекорд (84,80 м) на Играх в 1988 году, разместили флаг современной России. Перед началом соревнований по метанию молота организаторы разместили графику с указанием мирового и олимпийского рекордов. На ней, один из советских спортсменов, установивший олимпийский рекорд в 1988 году, был указал под флагом России, а не СССР. С 26 июля по 11 августа в Париже проходит Олимпиада-2024. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. Мероприятие вызвало общественный резонанс. В том числе и потому, что на сцене мелькали представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Отмечается, что участники данного движения также выступают и в соревнованиях. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о неравных Играх-2024 года.