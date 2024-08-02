В трансляции Олимпиады-2024 перепутали флаги России и СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, красный флаг, советский флаг, флаг ссср, флаг, кпрф, митинг, коммунисты, флаг советского союза
На Олимпиаде в Париже поставили флаг СССР Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Во время трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы ошибочно поставили в графике вместо флага СССР поставили российский. Ошибку французы допустили при обозначении мировых рекордов в данной дисциплине: напротив Юрия Седых, установившего мировой рекорд (86,74 м) в 1986 году, был указан флаг СССР, в то же время, напротив его соотечественника Сергеея Литвинова, установившего рекорд (84,80 м) на Играх в 1988 году, разместили флаг современной России.

Перед началом соревнований по метанию молота организаторы разместили графику с указанием мирового и олимпийского рекордов. На ней, один из советских спортсменов, установивший олимпийский рекорд в 1988 году, был указал под флагом России, а не СССР.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходит Олимпиада-2024. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. Мероприятие вызвало общественный резонанс. В том числе и потому, что на сцене мелькали представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Отмечается, что участники данного движения также выступают и в соревнованиях. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о неравных Играх-2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже организаторы ошибочно поставили в графике вместо флага СССР поставили российский. Ошибку французы допустили при обозначении мировых рекордов в данной дисциплине: напротив Юрия Седых, установившего мировой рекорд (86,74 м) в 1986 году, был указан флаг СССР, в то же время, напротив его соотечественника Сергеея Литвинова, установившего рекорд (84,80 м) на Играх в 1988 году, разместили флаг современной России. Перед началом соревнований по метанию молота организаторы разместили графику с указанием мирового и олимпийского рекордов. На ней, один из советских спортсменов, установивший олимпийский рекорд в 1988 году, был указал под флагом России, а не СССР. С 26 июля по 11 августа в Париже проходит Олимпиада-2024. Вместо традиционного открытия на стадионе, во Франции устроили парад участников на кораблях по Сене. Мероприятие вызвало общественный резонанс. В том числе и потому, что на сцене мелькали представители запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения. Отмечается, что участники данного движения также выступают и в соревнованиях. URA.RU подготовило материал, в котором рассказало о неравных Играх-2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...