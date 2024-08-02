Тимченко: задержанный сенатор Савельев назвал преследование необоснованным

Сенатор Дмитрий Савельев выступил с речью в свою защиту на заседании Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко.
«Сенатор Савельев на заседании сказал, что это необоснованное преследование», — сообщил Тимченко. По его словам, на проходившем в Совете Федерации заседании Савельев настаивал на том, что факты против него «сфабрикованы». Его слова передает РБК.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов попросил Совфед лишить Савельева статуса неприкосновенности из-за возможной причастности сенатора к организации убийства. Политик был задержан сегодня, 2 августа, по окончании заседания Совфеда РФ, передает 360.ru. С него также был снят статус неприкосновенности.
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