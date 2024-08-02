США разрешили операции с Мосбиржей

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Ограничение на проведение операций с Мосбиржей сняты до 12 октября 2024 года Фото:

Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на проведение операций с Московской биржей. Об этом сообщило Министерство финансов США. В заявлении Минфина отмечается, что разрешение также касается Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдает Генеральную лицензию 99А «Разрешение на сворачивание сделок и отдельных сделок, связанных с долговыми или долевыми финансовыми инструментами, или производными контрактами с участием Биржи, НКЦ или НКО АО НРД», — сообщил американский Минфин. Ограничения сняты до 12 октября 2024 года.

Ранее Минфин США ввел санкции против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом и евро с 13 июня 2024 года. Центральный Банк (ЦБ) России также решил прекратить публикацию информации об объемах торгов валютой на основе внебиржевых торгов.

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Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на проведение операций с Московской биржей. Об этом сообщило Министерство финансов США. В заявлении Минфина отмечается, что разрешение также касается Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. «Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдает Генеральную лицензию 99А «Разрешение на сворачивание сделок и отдельных сделок, связанных с долговыми или долевыми финансовыми инструментами, или производными контрактами с участием Биржи, НКЦ или НКО АО НРД», — сообщил американский Минфин. Ограничения сняты до 12 октября 2024 года. Ранее Минфин США ввел санкции против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом и евро с 13 июня 2024 года. Центральный Банк (ЦБ) России также решил прекратить публикацию информации об объемах торгов валютой на основе внебиржевых торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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