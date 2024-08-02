Яшин* после доставки в США захотел сразу же вернуться в Россию

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Мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Москва , яшин илья
В ходе обмена Россия освободила Илью Яшина* Фото:

Политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) после прибытия в США выразил желание вернуться обратно в Россию. Он не считает свое отправление в Германию добровольным и описывает его как незаконное выдворение.

«Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — заявил Яшин. Его слова передает ВВС. По словам деятеля, он мечтает о возвращении в РФ, но считает, что при прибытии в страну его задержат.

В четверг 1 августа между Россией и Западом произошел беспрецедентный обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Среди них: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева и др. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал данный обмен выдающейся сделкой по обмену заключенными с западными странами, передает «Национальная служба новостей».

*Признан Минюстом РФ иноагентом

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Политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) после прибытия в США выразил желание вернуться обратно в Россию. Он не считает свое отправление в Германию добровольным и описывает его как незаконное выдворение. «Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — заявил Яшин. Его слова передает ВВС. По словам деятеля, он мечтает о возвращении в РФ, но считает, что при прибытии в страну его задержат. В четверг 1 августа между Россией и Западом произошел беспрецедентный обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Среди них: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева и др. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал данный обмен выдающейся сделкой по обмену заключенными с западными странами, передает «Национальная служба новостей». *Признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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