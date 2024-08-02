Яшин* после доставки в США захотел сразу же вернуться в Россию

02 августа 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В ходе обмена Россия освободила Илью Яшина* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) после прибытия в США выразил желание вернуться обратно в Россию. Он не считает свое отправление в Германию добровольным и описывает его как незаконное выдворение. «Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — заявил Яшин. Его слова передает ВВС. По словам деятеля, он мечтает о возвращении в РФ, но считает, что при прибытии в страну его задержат. В четверг 1 августа между Россией и Западом произошел беспрецедентный обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Среди них: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева и др. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал данный обмен выдающейся сделкой по обмену заключенными с западными странами, передает «Национальная служба новостей». *Признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политический деятель Илья Яшин (признан в РФ иноагентом) после прибытия в США выразил желание вернуться обратно в Россию. Он не считает свое отправление в Германию добровольным и описывает его как незаконное выдворение. «Скажу как есть: больше всего мне сейчас хочется вернуться домой. Первое желание было немедленно взять билет и вернуться в Россию», — заявил Яшин. Его слова передает ВВС. По словам деятеля, он мечтает о возвращении в РФ, но считает, что при прибытии в страну его задержат. В четверг 1 августа между Россией и Западом произошел беспрецедентный обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек. Среди них: Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева и др. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал данный обмен выдающейся сделкой по обмену заключенными с западными странами, передает «Национальная служба новостей». *Признан Минюстом РФ иноагентом