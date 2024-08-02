Буданов* заявил о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесенный в перечень террористов и экстремистов) заявил о возможности разрушения Крымского моста в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в ходе телемарафона.
«Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста, — ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — отметил Буданов. На вопрос о вероятности разрушения моста в обозримом будущем, Буданов подтвердил: «Шансы есть».
Ранее спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста, так как он используется для военной логистики. При этом в апреле украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина во время нового контрнаступления в 2024 году попытается уничтожить Крымский мост и другие объекты.
* Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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