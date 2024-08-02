Буданов* заявил о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

03 августа 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов заявил, что есть шансы разрушения моста в ближайшее время Фото: Официальный сайт «Крымский мост» Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесенный в перечень террористов и экстремистов) заявил о возможности разрушения Крымского моста в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в ходе телемарафона. «Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста, — ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — отметил Буданов. На вопрос о вероятности разрушения моста в обозримом будущем, Буданов подтвердил: «Шансы есть». Ранее спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста, так как он используется для военной логистики. При этом в апреле украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина во время нового контрнаступления в 2024 году попытается уничтожить Крымский мост и другие объекты. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесенный в перечень террористов и экстремистов) заявил о возможности разрушения Крымского моста в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил в ходе телемарафона. «Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста, — ред.). Это все нуждается, скажем так, в комплексном решении. Работа идет», — отметил Буданов. На вопрос о вероятности разрушения моста в обозримом будущем, Буданов подтвердил: «Шансы есть». Ранее спикер военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина больше не заинтересована в уничтожении Крымского моста, так как он используется для военной логистики. При этом в апреле украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина во время нового контрнаступления в 2024 году попытается уничтожить Крымский мост и другие объекты. * Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.