Курганцам объяснили, как быстро получить талоны на лечение зубов

Курганцы пожаловались на нехватку талонов для бесплатного лечения зубов

03 августа 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

Курганцы могут вылечить зубы бесплатно, если есть талон на прием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кургана жалуются, что сложно дозвониться в городскую стоматологическую поликлинику, где по утрам распределяются талоны на лечение зубов по полису ОМС. Об этом горожане написали в обращении. В ответе представители больницы разъяснили, что талоны на прием к стоматологу распределяются в строго определенное время. «Не смогли записаться на прием к пародонтологу на улицу Куйбышева по телефону 112. Как можно добиться приема у стоматолога по полису ОМС», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». В ответе сотрудники поликлиники посоветовали горожанам дозваниваться в 07:40 в будние дни, когда появляются свободные талоны. Представители Курганской городской стоматологической поликлиники уточнили, что из-за большого спроса на лечение зубов запись осуществляется очень быстро и талонов на всех не хватает. Они добавили, что срочная помощь в лечении зубов оказывается на улице Гоголя,70 ежедневно с 7-30 до 20-00 (в том числе в выходные и праздничные дни с 7-30 до 15-00). Кроме того, вылечить зубы по ОМС можно в: ГБУ «Курганская областная больница №2» (ул. Карбышева,27);

ГБУ «Курганская поликлиника №1» (в 1 микрорайоне);

ГБУ «Курганская поликлиника №2» (Карельцева,54);

ГБУ «Курганская областная клиническая больница» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана жалуются, что сложно дозвониться в городскую стоматологическую поликлинику, где по утрам распределяются талоны на лечение зубов по полису ОМС. Об этом горожане написали в обращении. В ответе представители больницы разъяснили, что талоны на прием к стоматологу распределяются в строго определенное время. «Не смогли записаться на прием к пародонтологу на улицу Куйбышева по телефону 112. Как можно добиться приема у стоматолога по полису ОМС», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». В ответе сотрудники поликлиники посоветовали горожанам дозваниваться в 07:40 в будние дни, когда появляются свободные талоны. Представители Курганской городской стоматологической поликлиники уточнили, что из-за большого спроса на лечение зубов запись осуществляется очень быстро и талонов на всех не хватает. Они добавили, что срочная помощь в лечении зубов оказывается на улице Гоголя,70 ежедневно с 7-30 до 20-00 (в том числе в выходные и праздничные дни с 7-30 до 15-00). Кроме того, вылечить зубы по ОМС можно в: