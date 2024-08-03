Президент Венесуэлы: Илон Маск пытался устроить госпереворот в стране

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Николас Мадуро (на фото) обвинил Илона Маска в подготовке госпереворота в Венесуэле Фото:
новость из сюжета
Переворот в Венесуэле

Новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск пытается устроить государственный переворот в его стране. Он также назвал его фашистом.

«Во главе попытки госпереворота в Венесуэле стоят США и Илон Маск», — подчеркнул Николас Мадуро. Он также назвал предпринимателя фашистом.

В Венесуэле ранее прошли президентские выборы, в результате которых победу одержал Мадуро. После этого в стране начались беспорядки в результате которых были задержаны более 700 человек. Позже новоизбранный глава государства заявлял, что в стране готовятся теракты, сообщает RT.

Илон Маск после итогов выборов в Венесуэле поддержал оппозицию, а Мадуро назвал диктатором. В ответ на это глава Венесуэлы вызвал предпринимателя на бой, тот согласился. Маск также пообещал «отвезти президента Венесуэлы Мадуро в Гуантанамо на осле», передает «Ридус».

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Новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск пытается устроить государственный переворот в его стране. Он также назвал его фашистом. «Во главе попытки госпереворота в Венесуэле стоят США и Илон Маск», — подчеркнул Николас Мадуро. Он также назвал предпринимателя фашистом. В Венесуэле ранее прошли президентские выборы, в результате которых победу одержал Мадуро. После этого в стране начались беспорядки в результате которых были задержаны более 700 человек. Позже новоизбранный глава государства заявлял, что в стране готовятся теракты, сообщает RT. Илон Маск после итогов выборов в Венесуэле поддержал оппозицию, а Мадуро назвал диктатором. В ответ на это глава Венесуэлы вызвал предпринимателя на бой, тот согласился. Маск также пообещал «отвезти президента Венесуэлы Мадуро в Гуантанамо на осле», передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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