В мире Президент Венесуэлы: Илон Маск пытался устроить госпереворот в стране 03 августа 2024 в 11:14 Размер текста - 17 + Николас Мадуро (на фото) обвинил Илона Маска в подготовке госпереворота в Венесуэле Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Переворот в Венесуэле Новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск пытается устроить государственный переворот в его стране. Он также назвал его фашистом. «Во главе попытки госпереворота в Венесуэле стоят США и Илон Маск», — подчеркнул Николас Мадуро. Он также назвал предпринимателя фашистом. В Венесуэле ранее прошли президентские выборы, в результате которых победу одержал Мадуро. После этого в стране начались беспорядки в результате которых были задержаны более 700 человек. Позже новоизбранный глава государства заявлял, что в стране готовятся теракты, сообщает RT. Илон Маск после итогов выборов в Венесуэле поддержал оппозицию, а Мадуро назвал диктатором. В ответ на это глава Венесуэлы вызвал предпринимателя на бой, тот согласился. Маск также пообещал «отвезти президента Венесуэлы Мадуро в Гуантанамо на осле», передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск пытается устроить государственный переворот в его стране. Он также назвал его фашистом. «Во главе попытки госпереворота в Венесуэле стоят США и Илон Маск», — подчеркнул Николас Мадуро. Он также назвал предпринимателя фашистом. В Венесуэле ранее прошли президентские выборы, в результате которых победу одержал Мадуро. После этого в стране начались беспорядки в результате которых были задержаны более 700 человек. Позже новоизбранный глава государства заявлял, что в стране готовятся теракты, сообщает RT. Илон Маск после итогов выборов в Венесуэле поддержал оппозицию, а Мадуро назвал диктатором. В ответ на это глава Венесуэлы вызвал предпринимателя на бой, тот согласился. Маск также пообещал «отвезти президента Венесуэлы Мадуро в Гуантанамо на осле», передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям