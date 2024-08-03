Президент Венесуэлы: Илон Маск пытался устроить госпереворот в стране

Новоизбранный президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск пытается устроить государственный переворот в его стране. Он также назвал его фашистом.
«Во главе попытки госпереворота в Венесуэле стоят США и Илон Маск», — подчеркнул Николас Мадуро. Он также назвал предпринимателя фашистом.
В Венесуэле ранее прошли президентские выборы, в результате которых победу одержал Мадуро. После этого в стране начались беспорядки в результате которых были задержаны более 700 человек. Позже новоизбранный глава государства заявлял, что в стране готовятся теракты, сообщает RT.
Илон Маск после итогов выборов в Венесуэле поддержал оппозицию, а Мадуро назвал диктатором. В ответ на это глава Венесуэлы вызвал предпринимателя на бой, тот согласился. Маск также пообещал «отвезти президента Венесуэлы Мадуро в Гуантанамо на осле», передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.