Курганцы массово записываются в армию после посещения выставки трофеев

03 августа 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

На выставке трофейной техники курганцы приходили в мобильный пункт Минобороны для заключения контракта Фото: Роман Наумов © URA.RU Десятки горожан захотели заключить контракт с Минобороны после посещения выставки трофейной техники НАТО в Кургане. Об этом сообщили представители военного ведомства. «Более 100 посетителей выставки трофейной техники НАТО в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В Кургане с 22 июля по 3 августа жители посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятки горожан захотели заключить контракт с Минобороны после посещения выставки трофейной техники НАТО в Кургане. Об этом сообщили представители военного ведомства. «Более 100 посетителей выставки трофейной техники НАТО в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В Кургане с 22 июля по 3 августа жители посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием.