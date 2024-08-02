02 августа 2024

Курганцы массово записываются в армию после посещения выставки трофеев

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, военный хаммер
На выставке трофейной техники курганцы приходили в мобильный пункт Минобороны для заключения контракта Фото:

Десятки горожан захотели заключить контракт с Минобороны после посещения выставки трофейной техники НАТО в Кургане. Об этом сообщили представители военного ведомства.

«Более 100 посетителей выставки трофейной техники НАТО в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В Кургане с 22 июля по 3 августа жители посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием.

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Десятки горожан захотели заключить контракт с Минобороны после посещения выставки трофейной техники НАТО в Кургане. Об этом сообщили представители военного ведомства. «Более 100 посетителей выставки трофейной техники НАТО в Кургане обратились в мобильный пункт отбора на военную службу для заключения контрактов с Минобороны России. Потенциальные кандидаты должны будут пройти отборочные испытания», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В Кургане с 22 июля по 3 августа жители посещали уникальную военную выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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