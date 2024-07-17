В Кургане с 22 июля по 3 августа будет работать уникальная военная выставка трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Корреспондент URA.RU собрал полный список трофеев, которые бесплатно покажут курганцам.
Основная часть экспозиции будет представлена техникой, уничтоженной и захваченной в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях. Среди экспонатов американский танк М1 Abrams, бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты M2 Bradley. Также среди военной техники в экспозиции будут турецкий БТР Kirpi и украинский «Козак», немецкая БМП Marder, британский шестиколесный бронеавтомобиль Mastiff и австрийский вездеход Pinzgauer.
На отдельных площадках курганцам покажут захваченные разведывательные и ударные БПЛА, трофейное стрелковое оружие и символику подразделений. На каждый экспонат будет представлена информация о том, кто и каким образом уничтожил и захватил вражескую технику и спецоборудование. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 часов на перекрестке проспектов маршала Голикова и Машиностроителей.
Организаторами выставки выступает ЕР совместно с Центральным военным округом и полпредством в УрФО. Ранее передвижную экспозицию уже увидели жители Свердловской и Челябинской областей.
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В Кургане с 22 июля по 3 августа будет работать уникальная военная выставка трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Корреспондент URA.RU собрал полный список трофеев, которые бесплатно покажут курганцам. Основная часть экспозиции будет представлена техникой, уничтоженной и захваченной в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях. Среди экспонатов американский танк М1 Abrams, бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты M2 Bradley. Также среди военной техники в экспозиции будут турецкий БТР Kirpi и украинский «Козак», немецкая БМП Marder, британский шестиколесный бронеавтомобиль Mastiff и австрийский вездеход Pinzgauer. На отдельных площадках курганцам покажут захваченные разведывательные и ударные БПЛА, трофейное стрелковое оружие и символику подразделений. На каждый экспонат будет представлена информация о том, кто и каким образом уничтожил и захватил вражескую технику и спецоборудование. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 часов на перекрестке проспектов маршала Голикова и Машиностроителей. Организаторами выставки выступает ЕР совместно с Центральным военным округом и полпредством в УрФО. Ранее передвижную экспозицию уже увидели жители Свердловской и Челябинской областей.