17 июля 2024

От танков до бронемашин: полный список трофейной техники НАТО, которую покажут в Кургане. Фото

В Кургане с 22 июля откроется выставка трофейной техники НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, абрамс, abrams, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, танк абрамс
В Кургане привезут трофейную технику НАТО, захваченную российскими военными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане с 22 июля по 3 августа будет работать уникальная военная выставка трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Корреспондент URA.RU собрал полный список трофеев, которые бесплатно покажут курганцам.

Основная часть экспозиции будет представлена техникой, уничтоженной и захваченной в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях. Среди экспонатов американский танк М1 Abrams, бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты M2 Bradley. Также среди военной техники в экспозиции будут турецкий БТР Kirpi и украинский «Козак», немецкая БМП Marder, британский шестиколесный бронеавтомобиль Mastiff и австрийский вездеход Pinzgauer.

На отдельных площадках курганцам покажут захваченные разведывательные и ударные БПЛА, трофейное стрелковое оружие и символику подразделений. На каждый экспонат будет представлена информация о том, кто и каким образом уничтожил и захватил вражескую технику и спецоборудование. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 часов на перекрестке проспектов маршала Голикова и Машиностроителей.

Организаторами выставки выступает ЕР совместно с Центральным военным округом и полпредством в УрФО. Ранее передвижную экспозицию уже увидели жители Свердловской и Челябинской областей.

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В Кургане с 22 июля по 3 августа будет работать уникальная военная выставка трофейной техники НАТО, захваченной в зоне спецоперации. Среди экспонатов: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder и Bradley, а также бронетранспортеры и БПЛА со стрелковым оружием. Корреспондент URA.RU собрал полный список трофеев, которые бесплатно покажут курганцам. Основная часть экспозиции будет представлена техникой, уничтоженной и захваченной в ходе боевых действий на Авдеевском и Донецком направлениях. Среди экспонатов американский танк М1 Abrams, бронетранспортер М113 и боевая машина пехоты M2 Bradley. Также среди военной техники в экспозиции будут турецкий БТР Kirpi и украинский «Козак», немецкая БМП Marder, британский шестиколесный бронеавтомобиль Mastiff и австрийский вездеход Pinzgauer. На отдельных площадках курганцам покажут захваченные разведывательные и ударные БПЛА, трофейное стрелковое оружие и символику подразделений. На каждый экспонат будет представлена информация о том, кто и каким образом уничтожил и захватил вражескую технику и спецоборудование. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00 часов на перекрестке проспектов маршала Голикова и Машиностроителей. Организаторами выставки выступает ЕР совместно с Центральным военным округом и полпредством в УрФО. Ранее передвижную экспозицию уже увидели жители Свердловской и Челябинской областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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