Бывшая жена арестованного генерала Иванова покинула семейный бизнес

03 августа 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Экс-жена задержанного Тимура Иванова Светлана перестала быть учредителем семейного бизнеса Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Экс-жена бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании «Кристалл Девелопмент». Это был семейный бизнес Ивановых. Соответствующие данные от налоговой приводят журналисты. Ранее Тимур Иванов был обвинен в получении одной из крупнейших взяток в истории РФ. «По данным „БИР-Аналитик“, у компании [„Кристалл Девелопмент“] только один учредитель — Вадим Иванов (отец Тимура Иванова — прим. URA.RU)», — сообщает РИА Новости, ссылаясь также на данные налоговой. Известно, что бывшая супруга Иванова в период с 25 июля 2012 года по 29 июля 2024 владела 27,5% компании. «Кристалл Девелопмент» занимается производством электронных компонентов. По данным журналистов, юридические изменения были зафиксированы 27 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, В конце апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Его обвинили в коррупции. Сумма взятки, предварительно, составила 1,185 миллиарда рублей. В настоящий момент он задержан до сентября. После задержания супруга Светлана Иванова начала распродавать недвижимость и другое имущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-жена бывшего замминистра главы Минобороны РФ Тимура Иванова Светлана больше не значится учредителем компании «Кристалл Девелопмент». Это был семейный бизнес Ивановых. Соответствующие данные от налоговой приводят журналисты. Ранее Тимур Иванов был обвинен в получении одной из крупнейших взяток в истории РФ. «По данным „БИР-Аналитик“, у компании [„Кристалл Девелопмент“] только один учредитель — Вадим Иванов (отец Тимура Иванова — прим. URA.RU)», — сообщает РИА Новости, ссылаясь также на данные налоговой. Известно, что бывшая супруга Иванова в период с 25 июля 2012 года по 29 июля 2024 владела 27,5% компании. «Кристалл Девелопмент» занимается производством электронных компонентов. По данным журналистов, юридические изменения были зафиксированы 27 июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, В конце апреля Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Его обвинили в коррупции. Сумма взятки, предварительно, составила 1,185 миллиарда рублей. В настоящий момент он задержан до сентября. После задержания супруга Светлана Иванова начала распродавать недвижимость и другое имущество.