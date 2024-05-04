РИАН: два авто замминистра обороны Иванова перешли его экс-жене в 2023 году

04 мая 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

На имя жены арестованного замминистра обороны РФ Тимура Иванова зарегистрированы автомобили Chevrolet и Mercedes Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Бывший замминистр главы Минобороны РФ Тимур Иванов, обвиненный в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России, еще в феврале 2023 года оформил два люксовых автомобиля Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса на имя своей жены. Об этом сообщает РИА Новости. После ареста имущество Иванова начали арестовывать. «Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса — перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод», — передают журналисты по итогам анализа информации из открытых источников. При этом за автомобилями в настоящий момент зафиксированы два неоплаченных штрафа по факту превышения скорости. В день задержания Иванова 26 апреля на торги выставили квартиру в центре Москвы, площадью в 317 квадратных метров. Отмечалось, что недвижимость также была зарегистрирована на имя экс-супруги Иванова. На следующий день также стало известно, что супруги ранее приобрели обширное имущество, включая жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный автомобиль ЗиС. В конце апреля заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Его обвинили в коррупции. Сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистр главы Минобороны РФ Тимур Иванов, обвиненный в получении одной из крупнейших взяток в истории современной России, еще в феврале 2023 года оформил два люксовых автомобиля Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса на имя своей жены. Об этом сообщает РИА Новости. После ареста имущество Иванова начали арестовывать. «Два автомобиля замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, — Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Класса — перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод», — передают журналисты по итогам анализа информации из открытых источников. При этом за автомобилями в настоящий момент зафиксированы два неоплаченных штрафа по факту превышения скорости. В день задержания Иванова 26 апреля на торги выставили квартиру в центре Москвы, площадью в 317 квадратных метров. Отмечалось, что недвижимость также была зарегистрирована на имя экс-супруги Иванова. На следующий день также стало известно, что супруги ранее приобрели обширное имущество, включая жилой дом площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и раритетный автомобиль ЗиС. В конце апреля заместитель министра обороны Тимур Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Его обвинили в коррупции. Сумма взятки предварительно составила 1,185 миллиарда рублей.