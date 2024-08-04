Экс-глава курганского округа Курочкин покинул управление финансов

Олег Курочкин покинул финансовое управление Звериноголовского округа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший глава администрации Звериноголовского округа Курганской области Олег Курочкин ушел с должности начальника финансового управления. На этом посту чиновник проработал чуть более года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к местным властям.

«Олег Курочкин покинул должность начальника финансового управления мэрии Звериноголовского округа. На его место в качестве исполняющей обязанности руководителя поставлена Ульяна Чумак», — сообщил инсайдер.

Курочкин руководил округом с августа 2022 по январь 2023 года. Инсайдеры агентства озвучивали две возможные причины его ухода: состояние здоровья и проблемы со строительством оздоровительного центра. Согласно открытым данным, Ульяна Чумак среднее специальное образование по экономике и высшее по менеджменту организации. Имеет опыт работы главным бухгалтером и специалистом первой категории в администрации Звериноголовского округа. Также является председателем избирательной комиссии №149 в деревне Украинец. В ее состав она была предложена реготделением партии эсеров.

Оперативно созвониться с Олегом Курочкиным не удалось, редакция не располагает его номером телефона. Корреспондент URA.RU направил запрос главе администрации Звериноголовского округа Марине Панкратовой, чтобы выяснить причины смены начальника финансового управления муниципалитета. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Альменевском округе сменился начальник отдела ЖКХ. Врио руководителя назначили сотрудника мэрии Идриса Абдулвалеева. До него отделом руководил первый замглавы округа Сергей Прохоров. Также кадровые перестановки произошли в мэрии Петуховского округа. Пост руководителя строительного управления покинул первый замглавы Сергей Гусельников. Вместо него врио начальника поставлена ведущий специалист отдела ЖКХ Елена Коваль.