Глава приграничного округа Курганской области прослезился, уходя в отставку

31 января 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

31 января Олег Курочкин ушел с должности главы Звериноголовского округа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава Звериноголовского округа, расположенного в Курганской области на границе с Казахстаном, Олег Курочкин ушел с поста 31 января. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружным властям. «Сегодня на заседании Звериноголовской окружной думы депутаты удовлетворили заявление главы округа Курочкина о досрочном сложении полномочий. Он сказал, что тяжело было работать, что здоровье пошатнулось, и даже прослезился. На должность главы округа не могут найти кандидатуру. Исполнять обязанности будет заместитель главы по социальным вопросам Марина Панкратова», — рассказал инсайдер. По его словам, Курочкин возглавит финансовое управление округа. В приемной администрации URA.RU подтвердили, что сейчас исполняющим обязанности главы назначена Панкратова. Связаться с Курочкин не удалось, на момент звонка его не было на рабочем месте. До этого редакция по данному вопросу редакция направляла официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что до 30 января Курочкин находился на больничном. При этом о его возможном уходе стало известно еще в конце декабря 2022 года. Также в январе из администрации Звериноголовского округа уволились глава финансового управления Зинаида Александрова и первый заместитель главы Дмитрий Канщиков. На их места были открыты вакансии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Звериноголовского округа, расположенного в Курганской области на границе с Казахстаном, Олег Курочкин ушел с поста 31 января. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к окружным властям. «Сегодня на заседании Звериноголовской окружной думы депутаты удовлетворили заявление главы округа Курочкина о досрочном сложении полномочий. Он сказал, что тяжело было работать, что здоровье пошатнулось, и даже прослезился. На должность главы округа не могут найти кандидатуру. Исполнять обязанности будет заместитель главы по социальным вопросам Марина Панкратова», — рассказал инсайдер. По его словам, Курочкин возглавит финансовое управление округа. В приемной администрации URA.RU подтвердили, что сейчас исполняющим обязанности главы назначена Панкратова. Связаться с Курочкин не удалось, на момент звонка его не было на рабочем месте. До этого редакция по данному вопросу редакция направляла официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что до 30 января Курочкин находился на больничном. При этом о его возможном уходе стало известно еще в конце декабря 2022 года. Также в январе из администрации Звериноголовского округа уволились глава финансового управления Зинаида Александрова и первый заместитель главы Дмитрий Канщиков. На их места были открыты вакансии.