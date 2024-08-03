03 августа 2024

Стало известно, кто является сообщником сенатора Савельева

Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефедов был арестован в марте 2024 года Фото:
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Юрий Нефедов, один из фигурантов дела сенатора Дмитрия Савельева, оказался ветераном боевых действий. У него имеются государственные награды.

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«Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане. Он имеет множественные государственные награды за службу», — указывается в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Нефедов был арестован в марте 2024 года. У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева.

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Юрий Нефедов, один из фигурантов дела сенатора Дмитрия Савельева, оказался ветераном боевых действий. У него имеются государственные награды. «Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане. Он имеет множественные государственные награды за службу», — указывается в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Нефедов был арестован в марте 2024 года. У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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