Стало известно, кто является сообщником сенатора Савельева

Нефедов был арестован в марте 2024 года
новость из сюжетаСенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда
Юрий Нефедов, один из фигурантов дела сенатора Дмитрия Савельева, оказался ветераном боевых действий. У него имеются государственные награды.
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«Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане. Он имеет множественные государственные награды за службу», — указывается в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Нефедов был арестован в марте 2024 года. У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева.
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