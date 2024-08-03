Стало известно, кто является сообщником сенатора Савельева

Фигурантом дела сенатора Савельева стал ветеран боевых действий, имеющий награды

04 августа 2024 в 01:49 Размер текста - 17 +

Юрий Нефедов, один из фигурантов дела сенатора Дмитрия Савельева, оказался ветераном боевых действий. У него имеются государственные награды. «Обвиняемый Нефедов Ю.Д. является ветераном боевых действий в Афганистане. Он имеет множественные государственные награды за службу», — указывается в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Нефедов был арестован в марте 2024 года. У следствия есть как минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева.