03 августа 2024

Эксперт по физиогномике Ковалева оценила реакцию сенатора Савельева на арест

Эксперт по физиогномии: Савельев хотел быть невозмутимым, но лицо выдало стресс
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Савельев был задержан по обвинению в подготовке убийства предпринимателя Фото:
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Сенатор Дмитрий Савельев старался сохранять невозмутимость во время оглашения решения суда о его аресте. При этом в его поведении были заметны признаки стресса и напряжения, заявила эксперт по физиогномии Наталья Ковалева.

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«Видно, что Савельев находится в очень напряженном состоянии. Его тело натянуто, как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдает его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым», — рассказала Ковалева РИА Новости.

Психолог указала на поджатые губы Савельева и дергание правого глаза, что свидетельствует о пике напряжения. По словам Ковалевой, отсутствие на лице сенатора эмоций сожаления или раскаяния, а также облегчения, говорит о том, что он морально настроен на продолжение судебных разбирательств.

Ранее сообщалось о снятии с Савельева неприкосновенности и его задержании после обращения генпрокурора Игоря Краснова к Совету Федерации. Краснов лично приехал в СФ. Сообщники Савельева находятся под арестом с марта 2024 года.

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Сенатор Дмитрий Савельев старался сохранять невозмутимость во время оглашения решения суда о его аресте. При этом в его поведении были заметны признаки стресса и напряжения, заявила эксперт по физиогномии Наталья Ковалева. «Видно, что Савельев находится в очень напряженном состоянии. Его тело натянуто, как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдает его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым», — рассказала Ковалева РИА Новости. Психолог указала на поджатые губы Савельева и дергание правого глаза, что свидетельствует о пике напряжения. По словам Ковалевой, отсутствие на лице сенатора эмоций сожаления или раскаяния, а также облегчения, говорит о том, что он морально настроен на продолжение судебных разбирательств. Ранее сообщалось о снятии с Савельева неприкосновенности и его задержании после обращения генпрокурора Игоря Краснова к Совету Федерации. Краснов лично приехал в СФ. Сообщники Савельева находятся под арестом с марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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