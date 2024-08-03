Эксперт по физиогномике Ковалева оценила реакцию сенатора Савельева на арест

Эксперт по физиогномии: Савельев хотел быть невозмутимым, но лицо выдало стресс

Савельев был задержан по обвинению в подготовке убийства предпринимателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев старался сохранять невозмутимость во время оглашения решения суда о его аресте. При этом в его поведении были заметны признаки стресса и напряжения, заявила эксперт по физиогномии Наталья Ковалева.

«Видно, что Савельев находится в очень напряженном состоянии. Его тело натянуто, как струна, поэтому есть небольшое покачивание. Лицо выдает его стресс и волнение, хоть Савельев и пытается выглядеть невозмутимым», — рассказала Ковалева РИА Новости.

Психолог указала на поджатые губы Савельева и дергание правого глаза, что свидетельствует о пике напряжения. По словам Ковалевой, отсутствие на лице сенатора эмоций сожаления или раскаяния, а также облегчения, говорит о том, что он морально настроен на продолжение судебных разбирательств.

Ранее сообщалось о снятии с Савельева неприкосновенности и его задержании после обращения генпрокурора Игоря Краснова к Совету Федерации. Краснов лично приехал в СФ. Сообщники Савельева находятся под арестом с марта 2024 года.