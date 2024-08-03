Арестованный сенатор Савельев пройдет психиатрическую экспертизу

04 августа 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в подготовке к организации убийства, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Савельеву в рамках предварительного следствия будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в том числе для выяснения мотивов его действий», — сказал источник ТАСС. Аналогичные экспертизы будут проведены и для двух других фигурантов дела, которые были арестованы в марте текущего года. Экспертизы пройдут в амбулаторных условиях. Следствие располагает показаниями не менее десяти свидетелей по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на убийство. Сейчас он находится в СИЗО. По его делу проходят два сообщника. Речь идет о Юрии Нефедове и его родственнике. Нефедов оказался ветераном боевых действий, у него имеются государственные награды.