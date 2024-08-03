03 августа 2024

Арестованный сенатор Савельев пройдет психиатрическую экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Аналогичные экспертизы будут проведены для сообщников Савельева, задержанных в марте этого года Фото:
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Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в подготовке к организации убийства, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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«Савельеву в рамках предварительного следствия будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в том числе для выяснения мотивов его действий», — сказал источник ТАСС. Аналогичные экспертизы будут проведены и для двух других фигурантов дела, которые были арестованы в марте текущего года. Экспертизы пройдут в амбулаторных условиях.

Следствие располагает показаниями не менее десяти свидетелей по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на убийство. Сейчас он находится в СИЗО. По его делу проходят два сообщника. Речь идет о Юрии Нефедове и его родственнике. Нефедов оказался ветераном боевых действий, у него имеются государственные награды.

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Сенатору Дмитрию Савельеву, обвиняемому в подготовке к организации убийства, назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Савельеву в рамках предварительного следствия будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в том числе для выяснения мотивов его действий», — сказал источник ТАСС. Аналогичные экспертизы будут проведены и для двух других фигурантов дела, которые были арестованы в марте текущего года. Экспертизы пройдут в амбулаторных условиях. Следствие располагает показаниями не менее десяти свидетелей по делу сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на убийство. Сейчас он находится в СИЗО. По его делу проходят два сообщника. Речь идет о Юрии Нефедове и его родственнике. Нефедов оказался ветераном боевых действий, у него имеются государственные награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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