03 августа 2024

Следствие может изменить обвинения экс-заму Шойгу Иванову

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Следствие планирует получить информацию о телефонных соединениях Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Следствие может пересмотреть обвинения в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина. Судебные документы свидетельствуют о продолжении анализа доказательств, включая электронные данные и телефонные звонки.

«Необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации и документов», — указано в судебных материалах, передает РИА Новости. Следствие также планирует получить информацию о телефонных соединениях обвиняемых, что может повлиять на характер предъявленных обвинений.

Срок расследования продлен до 23 сентября для тщательного изучения всех фактов и возможного изменения или дополнения обвинений. Это также относится к другому фигуранту дела, Александру Фомину из ООО «ОлимпСитиСтрой».

Иванов, бывший замглавы Минобороны РФ, обвиняемый в получении взятки, отрицает свою причастность к преступлению. Он утверждает, что его действия не имели криминального характера и в деле нет доказательств. Следствие продолжает анализировать собранные материалы, чтобы установить все обстоятельства дела. В частности, накануне в парке «Патриот», строительство которого курировал Иванов, провели следственные действия.

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Следствие может пересмотреть обвинения в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина. Судебные документы свидетельствуют о продолжении анализа доказательств, включая электронные данные и телефонные звонки. «Необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации и документов», — указано в судебных материалах, передает РИА Новости. Следствие также планирует получить информацию о телефонных соединениях обвиняемых, что может повлиять на характер предъявленных обвинений. Срок расследования продлен до 23 сентября для тщательного изучения всех фактов и возможного изменения или дополнения обвинений. Это также относится к другому фигуранту дела, Александру Фомину из ООО «ОлимпСитиСтрой». Иванов, бывший замглавы Минобороны РФ, обвиняемый в получении взятки, отрицает свою причастность к преступлению. Он утверждает, что его действия не имели криминального характера и в деле нет доказательств. Следствие продолжает анализировать собранные материалы, чтобы установить все обстоятельства дела. В частности, накануне в парке «Патриот», строительство которого курировал Иванов, провели следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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