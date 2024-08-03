Следствие может изменить обвинения экс-заму Шойгу Иванову

04 августа 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

Следствие планирует получить информацию о телефонных соединениях Иванова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Следствие может пересмотреть обвинения в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина. Судебные документы свидетельствуют о продолжении анализа доказательств, включая электронные данные и телефонные звонки. «Необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации и документов», — указано в судебных материалах, передает РИА Новости. Следствие также планирует получить информацию о телефонных соединениях обвиняемых, что может повлиять на характер предъявленных обвинений. Срок расследования продлен до 23 сентября для тщательного изучения всех фактов и возможного изменения или дополнения обвинений. Это также относится к другому фигуранту дела, Александру Фомину из ООО «ОлимпСитиСтрой». Иванов, бывший замглавы Минобороны РФ, обвиняемый в получении взятки, отрицает свою причастность к преступлению. Он утверждает, что его действия не имели криминального характера и в деле нет доказательств. Следствие продолжает анализировать собранные материалы, чтобы установить все обстоятельства дела. В частности, накануне в парке «Патриот», строительство которого курировал Иванов, провели следственные действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие может пересмотреть обвинения в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина. Судебные документы свидетельствуют о продолжении анализа доказательств, включая электронные данные и телефонные звонки. «Необходимо завершить осмотры ранее изъятых при производстве выемок и обысков предметов, в том числе электронных носителей информации и документов», — указано в судебных материалах, передает РИА Новости. Следствие также планирует получить информацию о телефонных соединениях обвиняемых, что может повлиять на характер предъявленных обвинений. Срок расследования продлен до 23 сентября для тщательного изучения всех фактов и возможного изменения или дополнения обвинений. Это также относится к другому фигуранту дела, Александру Фомину из ООО «ОлимпСитиСтрой». Иванов, бывший замглавы Минобороны РФ, обвиняемый в получении взятки, отрицает свою причастность к преступлению. Он утверждает, что его действия не имели криминального характера и в деле нет доказательств. Следствие продолжает анализировать собранные материалы, чтобы установить все обстоятельства дела. В частности, накануне в парке «Патриот», строительство которого курировал Иванов, провели следственные действия.