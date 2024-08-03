03 августа 2024

Сенатора Савельева просили признать банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, судья, мантия
Заявление о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, мог быть признан банкротом из-за задолженности строительной компании, где он выступал поручителем. Это следует из судебных материалов.

Организация убийства, поиски киллера, улики: подробности уголовного дела и ареста сенатора Савельева

«Заявление о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы в 2022 году», — указывается в документах, передает ТАСС. Савельев, как поручитель, обязан был погасить задолженность перед банком в размере почти 312 млн рублей, однако было погашено лишь 598 тыс. рублей.

Суд первой инстанции взыскал задолженность как со строительной компании, так и с Савельева в качестве поручителя. В связи с неисполнением решения суда, в отношении Савельева открыто исполнительное производство с наложением ареста. Тем не менее, заявление о банкротстве было отклонено, как и последующая апелляционная жалоба.

В настоящее время Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство Савельева в партии и президиуме областного политсовета после возбуждения уголовного дела. Однако вопрос о лишении его сенаторских полномочий не стоит на повестке дня Совета Федерации, поскольку его полномочия истекают осенью.

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Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, мог быть признан банкротом из-за задолженности строительной компании, где он выступал поручителем. Это следует из судебных материалов. «Заявление о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы в 2022 году», — указывается в документах, передает ТАСС. Савельев, как поручитель, обязан был погасить задолженность перед банком в размере почти 312 млн рублей, однако было погашено лишь 598 тыс. рублей. Суд первой инстанции взыскал задолженность как со строительной компании, так и с Савельева в качестве поручителя. В связи с неисполнением решения суда, в отношении Савельева открыто исполнительное производство с наложением ареста. Тем не менее, заявление о банкротстве было отклонено, как и последующая апелляционная жалоба. В настоящее время Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство Савельева в партии и президиуме областного политсовета после возбуждения уголовного дела. Однако вопрос о лишении его сенаторских полномочий не стоит на повестке дня Совета Федерации, поскольку его полномочия истекают осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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