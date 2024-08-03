Сенатора Савельева просили признать банкротом

04 августа 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Заявление о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, мог быть признан банкротом из-за задолженности строительной компании, где он выступал поручителем. Это следует из судебных материалов. Организация убийства, поиски киллера, улики: подробности уголовного дела и ареста сенатора Савельева «Заявление о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы в 2022 году», — указывается в документах, передает ТАСС. Савельев, как поручитель, обязан был погасить задолженность перед банком в размере почти 312 млн рублей, однако было погашено лишь 598 тыс. рублей. Суд первой инстанции взыскал задолженность как со строительной компании, так и с Савельева в качестве поручителя. В связи с неисполнением решения суда, в отношении Савельева открыто исполнительное производство с наложением ареста. Тем не менее, заявление о банкротстве было отклонено, как и последующая апелляционная жалоба. В настоящее время Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство Савельева в партии и президиуме областного политсовета после возбуждения уголовного дела. Однако вопрос о лишении его сенаторских полномочий не стоит на повестке дня Совета Федерации, поскольку его полномочия истекают осенью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, мог быть признан банкротом из-за задолженности строительной компании, где он выступал поручителем. Это следует из судебных материалов. «Заявление о признании банкротом поступило в Арбитражный суд Москвы в 2022 году», — указывается в документах, передает ТАСС. Савельев, как поручитель, обязан был погасить задолженность перед банком в размере почти 312 млн рублей, однако было погашено лишь 598 тыс. рублей. Суд первой инстанции взыскал задолженность как со строительной компании, так и с Савельева в качестве поручителя. В связи с неисполнением решения суда, в отношении Савельева открыто исполнительное производство с наложением ареста. Тем не менее, заявление о банкротстве было отклонено, как и последующая апелляционная жалоба. В настоящее время Тульское региональное отделение «Единой России» приостановило членство Савельева в партии и президиуме областного политсовета после возбуждения уголовного дела. Однако вопрос о лишении его сенаторских полномочий не стоит на повестке дня Совета Федерации, поскольку его полномочия истекают осенью.