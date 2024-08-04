Раскрыта сумма, которую сенатор Савельев заплатил за «убийство» партнера

Сенатор Савельев заплатил за «убийство» партнера Ионова 10 миллионов рублей
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Сенатор Савельев потратил на убийство бывшего бизнес-партнера 10 миллионов рублей Фото:
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Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда

Сенатор Дмитрий Савельев заказал убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова за 10 миллионов рублей за то, что тот растратил 1,6 миллиона рублей за время их партнерства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Савельев бизнес-компаньона не простил <…> За него [убийство] он [Савельев] отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», — рассказал источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Там добавили, что сенатор заказал убийство, несмотря на признание Ионовым вины в растрате денег. В итоге, убийство было инсценировано.

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Савельев был задержан сразу после заседания Совета Федерации по обвинению в подготовке убийства предпринимателя. Московский Басманный суд избрал сенатору меру пресечения в виде содержания под стражей на время выяснения всех обстоятельств дела. Следствие выявило, что исполнитель убийства связался с ФСБ, и в результате была проведена контрольная закупка, в ходе которой оперативники инсценировали убийство и задокументировали якобы совершенное преступление.

Во время оглашения решения суда Савельев, несмотря на внешнюю невозмутимость, был в очень напряженном состоянии, его тело было «натянуто, словно струна». Об этом сообщает RT со ссылкой на мнение физиогномиста Натальи Ковалевой.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что госнаграды сенатора не станут поводом для смягчения приговора в суде. Слова эксперта передают в «360.ru»

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Сенатор Дмитрий Савельев заказал убийство бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова за 10 миллионов рублей за то, что тот растратил 1,6 миллиона рублей за время их партнерства. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Савельев бизнес-компаньона не простил <…> За него [убийство] он [Савельев] отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», — рассказал источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Там добавили, что сенатор заказал убийство, несмотря на признание Ионовым вины в растрате денег. В итоге, убийство было инсценировано. Савельев был задержан сразу после заседания Совета Федерации по обвинению в подготовке убийства предпринимателя. Московский Басманный суд избрал сенатору меру пресечения в виде содержания под стражей на время выяснения всех обстоятельств дела. Следствие выявило, что исполнитель убийства связался с ФСБ, и в результате была проведена контрольная закупка, в ходе которой оперативники инсценировали убийство и задокументировали якобы совершенное преступление. Во время оглашения решения суда Савельев, несмотря на внешнюю невозмутимость, был в очень напряженном состоянии, его тело было «натянуто, словно струна». Об этом сообщает RT со ссылкой на мнение физиогномиста Натальи Ковалевой. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что госнаграды сенатора не станут поводом для смягчения приговора в суде. Слова эксперта передают в «360.ru»
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