Байден недипломатично попросил Нетаньяху «перестать нести чушь» о войне в Газе

04 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Джо Байдена считает, что премьер Нетаньяху дезинформирует его о ситуации в Газе Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых в жесткой форме потребовал перестать его дезинформировать о конфликте в секторе Газа, переговорам по перемирию и освобождению заложников. О вспышке гнева американского лидера сообщил израильский телеканал 12 News. «Байден во время телефонного разговора попросил Нетаньяху перестать нести чушь и вешать лапшу на уши», — сообщает телеканал . Так жестко президент США ответил на заявление Нетаньяху, что Израиль продвигается вперед в переговорах с группировкой ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и скоро направит делегацию для возобновления диалога. По мнению Байдена, Нетаньяху просто затягивает переговоры по внутриполитическим причинам. Кроме того, газета The New York Times пишет, что Байден отреагировал на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране. По его словам, операция была неудачно спланирована и произошла в тот момент, когда Вашингтон ожидал финальную точку в переговорах. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что убийство Хании было совершено при поддержке США. Вскоре издание Sky News Arabia, ссылаясь на источники, назвало дату возможного нападения Ирана на Израиль: 12 или 13 августа, во время Тиша бе-Ав — национального дня траура еврейского народа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых в жесткой форме потребовал перестать его дезинформировать о конфликте в секторе Газа, переговорам по перемирию и освобождению заложников. О вспышке гнева американского лидера сообщил израильский телеканал 12 News. «Байден во время телефонного разговора попросил Нетаньяху перестать нести чушь и вешать лапшу на уши», — сообщает телеканал. Так жестко президент США ответил на заявление Нетаньяху, что Израиль продвигается вперед в переговорах с группировкой ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и скоро направит делегацию для возобновления диалога. По мнению Байдена, Нетаньяху просто затягивает переговоры по внутриполитическим причинам. Кроме того, газета The New York Times пишет, что Байден отреагировал на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране. По его словам, операция была неудачно спланирована и произошла в тот момент, когда Вашингтон ожидал финальную точку в переговорах. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что убийство Хании было совершено при поддержке США. Вскоре издание Sky News Arabia, ссылаясь на источники, назвало дату возможного нападения Ирана на Израиль: 12 или 13 августа, во время Тиша бе-Ав — национального дня траура еврейского народа.