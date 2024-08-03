Два жителя Курганской области перевели мошенникам более миллиона рублей

04 августа 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Мошенники украли у курганцев более миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана и Шумихинского округа лишились более миллиона рублей, переведя деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Злоумышленники притворились специалистом службы безопасности банка и сотрудником ФСБ. «В дежурную часть обратился 31-летний житель Кургана, который сообщил полиции, что „специалист службы безопасности банка“ лишил его 500 тысяч рублей. Мошенник убедил мужчину, что злоумышленники завладели его персональными данными, поэтому ему необходимо оформить кредит и перевести его на „безопасный счет“. Примерно таким же образом денег лишилась жительница Шумихинского округа. Женщине позвонил мошенник и притворился сотрудником ФСБ. Под предлогом отмены ранее оформленного кредита он убедил потерпевшую взять на свое имя заем в размере 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи органов внутренних дел возбудили и расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество». Полицейские напоминают, что сотрудники банка никогда не просят сообщить персональные данные. Также следует внимательно читать все сообщения, приходящие от банка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кургана и Шумихинского округа лишились более миллиона рублей, переведя деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. Злоумышленники притворились специалистом службы безопасности банка и сотрудником ФСБ. «В дежурную часть обратился 31-летний житель Кургана, который сообщил полиции, что „специалист службы безопасности банка“ лишил его 500 тысяч рублей. Мошенник убедил мужчину, что злоумышленники завладели его персональными данными, поэтому ему необходимо оформить кредит и перевести его на „безопасный счет“. Примерно таким же образом денег лишилась жительница Шумихинского округа. Женщине позвонил мошенник и притворился сотрудником ФСБ. Под предлогом отмены ранее оформленного кредита он убедил потерпевшую взять на свое имя заем в размере 700 тысяч рублей», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи органов внутренних дел возбудили и расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество». Полицейские напоминают, что сотрудники банка никогда не просят сообщить персональные данные. Также следует внимательно читать все сообщения, приходящие от банка.