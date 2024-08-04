Брат обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве отказывается от общения с ним

Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prada в Москве, Алексей заявил, что не желает с ним общаться из-за преступления, которое тот совершил. Он также отказался посещать его в СИЗО.
«У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. … Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье …, но и нашим родителям с родственниками. … Он опозорил всю свою семью», — сказал Алексей Серебряков. Его слова передает РИА Новости
Алексей также отметил, что его брат совершил деяние, которое считается грехом во всех религиях, и не видит смысла помогать ему. По мнению Алексея, Евгений ни в чем не раскаивается.
Ранее следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля севере Москвы Евгению Серебрякову. Адвокат обвиняемого сообщила, что это стандартная практика по такому составу преступления.
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