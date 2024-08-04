Брат обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве отказывается от общения с ним

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всякое. Курган, сизо, разбой, полиция, наряд полиции
Брат Евгения Серебрякова не будет общаться с обвиняемым Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали Toyota Land Cruiser

Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prada в Москве, Алексей заявил, что не желает с ним общаться из-за преступления, которое тот совершил. Он также отказался посещать его в СИЗО.

«У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. … Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье …, но и нашим родителям с родственниками. … Он опозорил всю свою семью», — сказал Алексей Серебряков. Его слова передает РИА Новости

Алексей также отметил, что его брат совершил деяние, которое считается грехом во всех религиях, и не видит смысла помогать ему. По мнению Алексея, Евгений ни в чем не раскаивается.

Ранее следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля севере Москвы Евгению Серебрякову. Адвокат обвиняемого сообщила, что это стандартная практика по такому составу преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prada в Москве, Алексей заявил, что не желает с ним общаться из-за преступления, которое тот совершил. Он также отказался посещать его в СИЗО. «У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. … Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье …, но и нашим родителям с родственниками. … Он опозорил всю свою семью», — сказал Алексей Серебряков. Его слова передает РИА Новости Алексей также отметил, что его брат совершил деяние, которое считается грехом во всех религиях, и не видит смысла помогать ему. По мнению Алексея, Евгений ни в чем не раскаивается. Ранее следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля севере Москвы Евгению Серебрякову. Адвокат обвиняемого сообщила, что это стандартная практика по такому составу преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...