Брат обвиняемого в подрыве Land Cruiser в Москве отказывается от общения с ним

04 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Брат Евгения Серебрякова не будет общаться с обвиняемым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Москве взорвали Toyota Land Cruiser Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prada в Москве, Алексей заявил, что не желает с ним общаться из-за преступления, которое тот совершил. Он также отказался посещать его в СИЗО. «У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. … Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье …, но и нашим родителям с родственниками. … Он опозорил всю свою семью», — сказал Алексей Серебряков. Его слова передает РИА Новости Алексей также отметил, что его брат совершил деяние, которое считается грехом во всех религиях, и не видит смысла помогать ему. По мнению Алексея, Евгений ни в чем не раскаивается. Ранее следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля севере Москвы Евгению Серебрякову. Адвокат обвиняемого сообщила, что это стандартная практика по такому составу преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prada в Москве, Алексей заявил, что не желает с ним общаться из-за преступления, которое тот совершил. Он также отказался посещать его в СИЗО. «У меня нет никакого желания его навещать в СИЗО, видеться с ним. … Он должен был знать, что ломает жизнь не только взорванному Андрею и его семье …, но и нашим родителям с родственниками. … Он опозорил всю свою семью», — сказал Алексей Серебряков. Его слова передает РИА Новости Алексей также отметил, что его брат совершил деяние, которое считается грехом во всех религиях, и не видит смысла помогать ему. По мнению Алексея, Евгений ни в чем не раскаивается. Ранее следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу арестованному по делу о подрыве автомобиля севере Москвы Евгению Серебрякову. Адвокат обвиняемого сообщила, что это стандартная практика по такому составу преступления.