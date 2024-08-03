Текслер поручил оперативно дать свет в Ленинском районе Челябинска

Электроснабжение в Челябинске на улице Энергетиков восстановят 4 августа

Губернатор поручил срочно восстановить электроснабжение в домах челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил восстановить электроснабжение в домах по улице Энергетиков в Челябинске до конца 4 августа. Об этом он заявил на заседании штаба, посвященного ликвидации последствий паводка в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Сейчас я обращаюсь к администрации города и региональному ГУ МЧС — работу по выкачиванию воды нужно продолжить, и постараться сегодня по временной схеме подключить электричество. Люди должны вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Алексей Текслер.

Для более интенсивной откачки воды в Ленинском районе Челябинска задействованы две пожарные насосные станции. Ожидается, что к концу воскресенья, 4 августа, основной объем воды из жилых домов будет откачен.

Ранее, 3 августа, в из-за высокого уровня воды в Челябинске ограничили движение для транспорта. Службы закрыли повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков.