03 августа 2024

Текслер поручил оперативно дать свет в Ленинском районе Челябинска

Электроснабжение в Челябинске на улице Энергетиков восстановят 4 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Губернатор поручил срочно восстановить электроснабжение в домах челябинцев Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил восстановить электроснабжение в домах по улице Энергетиков в Челябинске до конца 4 августа. Об этом он заявил на заседании штаба, посвященного ликвидации последствий паводка в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

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«Сейчас я обращаюсь к администрации города и региональному ГУ МЧС — работу по выкачиванию воды нужно продолжить, и постараться сегодня по временной схеме подключить электричество. Люди должны вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Алексей Текслер.

Для более интенсивной откачки воды в Ленинском районе Челябинска задействованы две пожарные насосные станции. Ожидается, что к концу воскресенья, 4 августа, основной объем воды из жилых домов будет откачен.

Ранее, 3 августа, в из-за высокого уровня воды в Челябинске ограничили движение для транспорта. Службы закрыли повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил восстановить электроснабжение в домах по улице Энергетиков в Челябинске до конца 4 августа. Об этом он заявил на заседании штаба, посвященного ликвидации последствий паводка в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. «Сейчас я обращаюсь к администрации города и региональному ГУ МЧС — работу по выкачиванию воды нужно продолжить, и постараться сегодня по временной схеме подключить электричество. Люди должны вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Алексей Текслер. Для более интенсивной откачки воды в Ленинском районе Челябинска задействованы две пожарные насосные станции. Ожидается, что к концу воскресенья, 4 августа, основной объем воды из жилых домов будет откачен. Ранее, 3 августа, в из-за высокого уровня воды в Челябинске ограничили движение для транспорта. Службы закрыли повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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