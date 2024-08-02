02 августа 2024

В Челябинске закрыли движение на оживленной дороге, чтобы откачать с нее воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление двора в Челябинске на улице Энергетиков
Ленинский район Челябинска оказался в зоне подтопления Фото:
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В Челябинске на сутки закрыли движение для транспорта по улице Машиностроителей в Ленинском районе для отведения воды с территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В связи с необходимостью организации сети для отведения воды с территорий подтопления, сегодня, 3 августа, с 16:00 полностью закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей в обоих направлениях на участке от улицы Энергетиков до Нахимова», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Проезд, предварительно, будет закрыт на сутки.

Также дополнительно закрыты повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

В Ленинском районе Челябинска на улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Вода уже отступила от крайних домов периметра подтопления, сообщили ранее в мэрии.

Движение закрыто по улице Машиностроителей
Движение закрыто по улице Машиностроителей

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В Челябинске на сутки закрыли движение для транспорта по улице Машиностроителей в Ленинском районе для отведения воды с территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «В связи с необходимостью организации сети для отведения воды с территорий подтопления, сегодня, 3 августа, с 16:00 полностью закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей в обоих направлениях на участке от улицы Энергетиков до Нахимова», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Проезд, предварительно, будет закрыт на сутки. Также дополнительно закрыты повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием. В Ленинском районе Челябинска на улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Вода уже отступила от крайних домов периметра подтопления, сообщили ранее в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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