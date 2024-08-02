В Челябинске на сутки закрыли движение для транспорта по улице Машиностроителей в Ленинском районе для отведения воды с территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с необходимостью организации сети для отведения воды с территорий подтопления, сегодня, 3 августа, с 16:00 полностью закрывается движение транспорта по улице Машиностроителей в обоих направлениях на участке от улицы Энергетиков до Нахимова», — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Проезд, предварительно, будет закрыт на сутки.
Также дополнительно закрыты повороты направо с улицы Машиностроителей на улицы Нахимова и Энергетиков. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
В Ленинском районе Челябинска на улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Вода уже отступила от крайних домов периметра подтопления, сообщили ранее в мэрии.
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