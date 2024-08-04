Дерматолог объяснила, как отличить родинку от меланомы

Дерматолог Журавлева: нечеткие границы родинок могут говорить о раке кожи

04 августа 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

В зоне риска развития меланомы находятся люди со светлой кожей, заявила дерматолог Фото: Анна Майорова © URA.RU Нечеткие границы родинки и вид пятна могут говорить о меланоме — онкологическом заболевании кожи. Об этом заявила врач-дерматолог Ольга Журавлева. «Стоит обратить внимание на цвет, форму и границы родинки. Как правило, тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Родинка может кровоточить», — сообщила врач порталу «Живем в Нижнем». Она отметила, что видимые изменения проявляются уже на активной стадии развития болезни. По словам специалиста, риску развития меланомы особенно подвержены люди со светлой кожей, светлыми глазами и рыжими волосами. Также столкнуться с недугом рискуют люди, принимающие диуретики и нестероидные препараты, так как на их фоне повышается светочувствительность. Ранее онколог из ХМАО Павел Троян рассказал, что удаление родинок не поможет защититься от рака кожи. Опухоль может также появиться на коже без родинок. Врач рекомендует регулярно посещать дерматолога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нечеткие границы родинки и вид пятна могут говорить о меланоме — онкологическом заболевании кожи. Об этом заявила врач-дерматолог Ольга Журавлева. «Стоит обратить внимание на цвет, форму и границы родинки. Как правило, тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Родинка может кровоточить», — сообщила врач порталу «Живем в Нижнем». Она отметила, что видимые изменения проявляются уже на активной стадии развития болезни. По словам специалиста, риску развития меланомы особенно подвержены люди со светлой кожей, светлыми глазами и рыжими волосами. Также столкнуться с недугом рискуют люди, принимающие диуретики и нестероидные препараты, так как на их фоне повышается светочувствительность. Ранее онколог из ХМАО Павел Троян рассказал, что удаление родинок не поможет защититься от рака кожи. Опухоль может также появиться на коже без родинок. Врач рекомендует регулярно посещать дерматолога.