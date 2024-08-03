Скульптор Дубровин украшает Курган фигурками птиц. Видео

04 августа 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Фигурки птиц станут новыми достопримечательностями города Фото: Денис Моргунов © URA.RU В каждом микрорайоне Кургана появится своя фигурка птички. В настоящее время уже создано пять миниатюр. Об этом рассказал скульптор Анатолий Дубровин. «Фигурка птички — это достопримечательность в Кургане, которую можно увидеть случайно. Она символизирует жителей, которые слетелись в город из разных мест», — передает ГТРК «Курган» слова Дубровина в своем telegram-канале. Скульптор планирует разместить в разных микрорайонах Кургана 10 фигурок птичек. По словам Дубровина, горожан ждет конкурс в интернете — тот, кто сфотографирует всех птичек, получит приз. Он добавил, что в качестве приза планируется сделать серебряный кулон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В каждом микрорайоне Кургана появится своя фигурка птички. В настоящее время уже создано пять миниатюр. Об этом рассказал скульптор Анатолий Дубровин. «Фигурка птички — это достопримечательность в Кургане, которую можно увидеть случайно. Она символизирует жителей, которые слетелись в город из разных мест», — передает ГТРК «Курган» слова Дубровина в своем telegram-канале. Скульптор планирует разместить в разных микрорайонах Кургана 10 фигурок птичек. По словам Дубровина, горожан ждет конкурс в интернете — тот, кто сфотографирует всех птичек, получит приз. Он добавил, что в качестве приза планируется сделать серебряный кулон.