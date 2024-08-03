В каждом микрорайоне Кургана появится своя фигурка птички. В настоящее время уже создано пять миниатюр. Об этом рассказал скульптор Анатолий Дубровин.
«Фигурка птички — это достопримечательность в Кургане, которую можно увидеть случайно. Она символизирует жителей, которые слетелись в город из разных мест», — передает ГТРК «Курган» слова Дубровина в своем telegram-канале.
Скульптор планирует разместить в разных микрорайонах Кургана 10 фигурок птичек. По словам Дубровина, горожан ждет конкурс в интернете — тот, кто сфотографирует всех птичек, получит приз. Он добавил, что в качестве приза планируется сделать серебряный кулон.
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В каждом микрорайоне Кургана появится своя фигурка птички. В настоящее время уже создано пять миниатюр. Об этом рассказал скульптор Анатолий Дубровин. «Фигурка птички — это достопримечательность в Кургане, которую можно увидеть случайно. Она символизирует жителей, которые слетелись в город из разных мест», — передает ГТРК «Курган» слова Дубровина в своем telegram-канале. Скульптор планирует разместить в разных микрорайонах Кургана 10 фигурок птичек. По словам Дубровина, горожан ждет конкурс в интернете — тот, кто сфотографирует всех птичек, получит приз. Он добавил, что в качестве приза планируется сделать серебряный кулон.