В Екатеринбурге это явление бывает редко (архивное фото)
В ночь на 5 августа жители поселка Северка (Свердловская область) заметили северное сияние. Фотографией поделился очевидец.
«Северное сияние заметили этой ночью в Свердловской области! Фото сделал наш читатель на широте Екатеринбурга в поселке Северке. Красота!» — пишет telegram-канал «Свет Екб».
Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Екатеринбурге, расположенном вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость.
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