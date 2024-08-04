Природа Северное сияние озарило небо в Свердловской области. Фото 05 августа 2024 в 01:38 Размер текста - 17 + В Екатеринбурге это явление бывает редко (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ночь на 5 августа жители поселка Северка (Свердловская область) заметили северное сияние. Фотографией поделился очевидец. «Северное сияние заметили этой ночью в Свердловской области! Фото сделал наш читатель на широте Екатеринбурга в поселке Северке. Красота!» — пишет telegram-канал «Свет Екб». Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Екатеринбурге, расположенном вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость. telegram-канал «Свет Екб» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ночь на 5 августа жители поселка Северка (Свердловская область) заметили северное сияние. Фотографией поделился очевидец. «Северное сияние заметили этой ночью в Свердловской области! Фото сделал наш читатель на широте Екатеринбурга в поселке Северке. Красота!» — пишет telegram-канал «Свет Екб». Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Екатеринбурге, расположенном вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям