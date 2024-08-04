04 августа 2024
03 августа 2024

Северное сияние озарило небо в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
В Екатеринбурге это явление бывает редко (архивное фото) Фото:

В ночь на 5 августа жители поселка Северка (Свердловская область) заметили северное сияние. Фотографией поделился очевидец.

«Северное сияние заметили этой ночью в Свердловской области! Фото сделал наш читатель на широте Екатеринбурга в поселке Северке. Красота!» — пишет telegram-канал «Свет Екб».

Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Екатеринбурге, расположенном вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость.

Фото:

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В ночь на 5 августа жители поселка Северка (Свердловская область) заметили северное сияние. Фотографией поделился очевидец. «Северное сияние заметили этой ночью в Свердловской области! Фото сделал наш читатель на широте Екатеринбурга в поселке Северке. Красота!» — пишет telegram-канал «Свет Екб». Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Екатеринбурге, расположенном вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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