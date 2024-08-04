04 августа 2024
03 августа 2024
02 августа 2024

В Тюменской области ожидается гроза и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт. Екатеринбург , холод, ветер, непогода, дождливая погода, ветер, дождь
Непогода ожидается в регионе 5 августа Фото:

В Тюменской области 5 августа ожидаются дожди, в отдельных районах грозы, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«5 августа ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с», — сообщается в канале.

В Тюмени температура воздуха будет достигать 24 градусов тепла. В столице региона дождь также обещают, но он будет недолгим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 5 августа ожидаются дожди, в отдельных районах грозы, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «5 августа ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с», — сообщается в канале. В Тюмени температура воздуха будет достигать 24 градусов тепла. В столице региона дождь также обещают, но он будет недолгим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...