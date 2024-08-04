В Тюменской области ожидается гроза и штормовой ветер

Непогода ожидается в регионе 5 августа
В Тюменской области 5 августа ожидаются дожди, в отдельных районах грозы, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«5 августа ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с», — сообщается в канале.
В Тюмени температура воздуха будет достигать 24 градусов тепла. В столице региона дождь также обещают, но он будет недолгим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!