Военкор Рожин предупредил о сложной дилемме РФ из-за появления F-16 на Украине

Военкор Рожин: появление F-16 на Украине приведет к эскалации конфликта

05 августа 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 могут быть размещены на базах НАТО и на аэродромах на Украине, заявил Рожин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истребители F-16, поставленные Украине в качестве военной помощи, могут быть размещены на аэродромах в стране или на базах НАТО. Однако последний вариант является опасным из-за вероятности эскалации конфликта, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, военкор Борис Рожин. «История применения F-16 на Украине, на мой взгляд, имеет два варианта развития событий», — заявил Рожин. Его слова передает RT . Новость по теме Что нужно знать о самолетах F-16 у ВСУ, за уничтожение которых объявили награду. Фотогалерея В первом сценарии предполагается, что истребители будут базироваться на территории стран НАТО и перелетать на аэродромы подскока в Украине для быстрой дозаправки и нанесения ударов. После выполнения миссии F-16 будут возвращаться на аэродромы базирования за пределами Киева. Как отметил Борис Рожин, этот вариант представляется более опасным, так как Россия сталкивается с дилеммой возможного нанесения ударов по аэродромам Североатлантического альянса. Подобное может привести к эскалации конфликта. Вторым вариантом, по словам Рожина, является размещение истребителей на аэродромной сети на Украине, включая маскировку стоянок и использование бетонированных укрытий. Также упоминается вероятность взлета самолетов с подготовленных участков автострад. В этом случае задачи ВКС РФ останутся неизменными: разведка должна отслеживать перемещение самолетов и наносить удары по местам их базирования, используя высокоточное оружие. Истребители Су-35 также будут задействованы в охоте на F-16. Ранее в Кремле заявляли, что поставка истребителей F-16 на Украину никак не изменит ситуацию на фронте. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом случае у киевского режима нет «волшебной таблетки». Также он добавил, что за уничтожение западных самолетов будет выплачено вознаграждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Истребители F-16, поставленные Украине в качестве военной помощи, могут быть размещены на аэродромах в стране или на базах НАТО. Однако последний вариант является опасным из-за вероятности эскалации конфликта, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, военкор Борис Рожин. «История применения F-16 на Украине, на мой взгляд, имеет два варианта развития событий», — заявил Рожин. Его слова передает RT. В первом сценарии предполагается, что истребители будут базироваться на территории стран НАТО и перелетать на аэродромы подскока в Украине для быстрой дозаправки и нанесения ударов. После выполнения миссии F-16 будут возвращаться на аэродромы базирования за пределами Киева. Как отметил Борис Рожин, этот вариант представляется более опасным, так как Россия сталкивается с дилеммой возможного нанесения ударов по аэродромам Североатлантического альянса. Подобное может привести к эскалации конфликта. Вторым вариантом, по словам Рожина, является размещение истребителей на аэродромной сети на Украине, включая маскировку стоянок и использование бетонированных укрытий. Также упоминается вероятность взлета самолетов с подготовленных участков автострад. В этом случае задачи ВКС РФ останутся неизменными: разведка должна отслеживать перемещение самолетов и наносить удары по местам их базирования, используя высокоточное оружие. Истребители Су-35 также будут задействованы в охоте на F-16. Ранее в Кремле заявляли, что поставка истребителей F-16 на Украину никак не изменит ситуацию на фронте. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом случае у киевского режима нет «волшебной таблетки». Также он добавил, что за уничтожение западных самолетов будет выплачено вознаграждение.