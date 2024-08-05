Военкор Рожин предупредил о сложной дилемме РФ из-за появления F-16 на Украине

Истребители F-16, поставленные Украине в качестве военной помощи, могут быть размещены на аэродромах в стране или на базах НАТО. Однако последний вариант является опасным из-за вероятности эскалации конфликта, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики, военкор Борис Рожин.
«История применения F-16 на Украине, на мой взгляд, имеет два варианта развития событий», — заявил Рожин. Его слова передает
В первом сценарии предполагается, что истребители будут базироваться на территории стран НАТО и перелетать на аэродромы подскока в Украине для быстрой дозаправки и нанесения ударов. После выполнения миссии F-16 будут возвращаться на аэродромы базирования за пределами Киева. Как отметил Борис Рожин, этот вариант представляется более опасным, так как Россия сталкивается с дилеммой возможного нанесения ударов по аэродромам Североатлантического альянса. Подобное может привести к эскалации конфликта.
Вторым вариантом, по словам Рожина, является размещение истребителей на аэродромной сети на Украине, включая маскировку стоянок и использование бетонированных укрытий. Также упоминается вероятность взлета самолетов с подготовленных участков автострад. В этом случае задачи ВКС РФ останутся неизменными: разведка должна отслеживать перемещение самолетов и наносить удары по местам их базирования, используя высокоточное оружие. Истребители Су-35 также будут задействованы в охоте на F-16.
Ранее в Кремле заявляли, что поставка истребителей F-16 на Украину никак не изменит ситуацию на фронте. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом случае у киевского режима нет «волшебной таблетки». Также он добавил, что за уничтожение западных самолетов будет выплачено вознаграждение.
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