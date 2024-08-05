В УрФО выросло производство яиц, птицы и мяса

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Показатель производства яиц вырос на 2,8%
Показатель производства яиц вырос на 2,8% Фото:

В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года производство яиц выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели по выпуску птиц и мяса увеличилось до 6%, рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.

«По итогам первого полугодия 2024 года в целом по Уральскому федеральном округу увеличилось производство: яйца (+2,8% к аналогичному периоду прошлого года), птицы (+0,1%), крупного рогатого скота на убой (+6%). Молоко осталось на уровне прошлого года», — следует из доклада помощника полпреда президента РФ в УрФО Владимир Петров.

Перед аграрным сектором стоит задача по увеличению объема продукции не менее чем на 25%. Согласно указу президента РФ, ее должны выполнить до 2030 года. Предполагается, что важную роль в достижении показателей сыграет отрасль животноводства.

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В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года производство яиц выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели по выпуску птиц и мяса увеличилось до 6%, рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. «По итогам первого полугодия 2024 года в целом по Уральскому федеральном округу увеличилось производство: яйца (+2,8% к аналогичному периоду прошлого года), птицы (+0,1%), крупного рогатого скота на убой (+6%). Молоко осталось на уровне прошлого года», — следует из доклада помощника полпреда президента РФ в УрФО Владимир Петров. Перед аграрным сектором стоит задача по увеличению объема продукции не менее чем на 25%. Согласно указу президента РФ, ее должны выполнить до 2030 года. Предполагается, что важную роль в достижении показателей сыграет отрасль животноводства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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