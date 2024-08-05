В УрФО выросло производство яиц, птицы и мяса

В регионах Уральского федерального округа с начала 2024 года производство яиц выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели по выпуску птиц и мяса увеличилось до 6%, рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.
«По итогам первого полугодия 2024 года в целом по Уральскому федеральном округу увеличилось производство: яйца (+2,8% к аналогичному периоду прошлого года), птицы (+0,1%), крупного рогатого скота на убой (+6%). Молоко осталось на уровне прошлого года», — следует из доклада помощника полпреда президента РФ в УрФО Владимир Петров.
Перед аграрным сектором стоит задача по увеличению объема продукции не менее чем на 25%. Согласно указу президента РФ, ее должны выполнить до 2030 года. Предполагается, что важную роль в достижении показателей сыграет отрасль животноводства.
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