04 августа 2024
03 августа 2024

В Тюменскую область вернули танк времен ВОВ, оплаченный сельчанами. Видео

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Обзорная по городу. Пермь , т34, танк, вторая мировая война, советский танк, т 34, памятник уральскому добровольческому корпусу, средний танк
Памятник в виде танка установили в Сорокинском районе Фото:

В Сорокинском районе в виде памятника установили танк времен Великой Отечественной войны: в те годы на производство техники свои деньги пожертвовали жители села Жидоусово, за что они получили благодарности от Иосифа Сталина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Агеев.

«В годы Великой Отечественной войны колхозниками села Жидоусово Сорокинского района были собраны 150 000 рублей для выпуска танка. Танк был выпущен Омским танковым заводом и отправлен на фронт. За самоотверженность люди получили благодарственные телеграммы от Сталина и экипажа танка. А теперь сорокинский танк прибыл домой!» — рассказал Агеев.

Технику установили на постамент. Танк стал памятником труженикам тыла. Помощь в возвращении техники в Тюменскую область оказал депутат Госдумы РФ Николай Брыкин.

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В Сорокинском районе в виде памятника установили танк времен Великой Отечественной войны: в те годы на производство техники свои деньги пожертвовали жители села Жидоусово, за что они получили благодарности от Иосифа Сталина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Агеев. «В годы Великой Отечественной войны колхозниками села Жидоусово Сорокинского района были собраны 150 000 рублей для выпуска танка. Танк был выпущен Омским танковым заводом и отправлен на фронт. За самоотверженность люди получили благодарственные телеграммы от Сталина и экипажа танка. А теперь сорокинский танк прибыл домой!» — рассказал Агеев. Технику установили на постамент. Танк стал памятником труженикам тыла. Помощь в возвращении техники в Тюменскую область оказал депутат Госдумы РФ Николай Брыкин.
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