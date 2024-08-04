В Тюменскую область вернули танк времен ВОВ, оплаченный сельчанами. Видео

05 августа 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Памятник в виде танка установили в Сорокинском районе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Сорокинском районе в виде памятника установили танк времен Великой Отечественной войны: в те годы на производство техники свои деньги пожертвовали жители села Жидоусово, за что они получили благодарности от Иосифа Сталина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Агеев. «В годы Великой Отечественной войны колхозниками села Жидоусово Сорокинского района были собраны 150 000 рублей для выпуска танка. Танк был выпущен Омским танковым заводом и отправлен на фронт. За самоотверженность люди получили благодарственные телеграммы от Сталина и экипажа танка. А теперь сорокинский танк прибыл домой!» — рассказал Агеев. Технику установили на постамент. Танк стал памятником труженикам тыла. Помощь в возвращении техники в Тюменскую область оказал депутат Госдумы РФ Николай Брыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сорокинском районе в виде памятника установили танк времен Великой Отечественной войны: в те годы на производство техники свои деньги пожертвовали жители села Жидоусово, за что они получили благодарности от Иосифа Сталина. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Александр Агеев. «В годы Великой Отечественной войны колхозниками села Жидоусово Сорокинского района были собраны 150 000 рублей для выпуска танка. Танк был выпущен Омским танковым заводом и отправлен на фронт. За самоотверженность люди получили благодарственные телеграммы от Сталина и экипажа танка. А теперь сорокинский танк прибыл домой!» — рассказал Агеев. Технику установили на постамент. Танк стал памятником труженикам тыла. Помощь в возвращении техники в Тюменскую область оказал депутат Госдумы РФ Николай Брыкин.