Умерла тюменка, которую больше месяца не могли вывезти из Турции

05 августа 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

По словам дочери тюменка скончалась из-за того, что долго не получала верного лечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московской больнице умерла жительница Тюмени, которую до этого больше месяца не могли вывезти из Турции после того, как женщина впала в кому на отдыхе. Об этом стало известно журналистам. Родственникам не отдавали пациентку, так как у них накопился долг за лечение перед турецкой больницей. «Мама умерла ночью. Много времени потеряли. Ей нужно было правильное лечение. Была глубокая кома, когда привезли в Россию», — сообщает 72.ru, со ссылкой на дочь погибшей. Ранее URA.RU писало, что 62-летняя женщина впала в кому во время отдыха в Турции. У нее случился сердечный приступ. Родные не могли перевезти тюменку в Россию, так как больница требовала оплатить долг в более чем 20 тысяч долларов, а страховая компания отказалась гасить эту сумму. После обращения к главе МИД РФ Сергею Лаврову ситуация разрешилась и женщину доставили в клинику в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московской больнице умерла жительница Тюмени, которую до этого больше месяца не могли вывезти из Турции после того, как женщина впала в кому на отдыхе. Об этом стало известно журналистам. Родственникам не отдавали пациентку, так как у них накопился долг за лечение перед турецкой больницей. «Мама умерла ночью. Много времени потеряли. Ей нужно было правильное лечение. Была глубокая кома, когда привезли в Россию», — сообщает 72.ru, со ссылкой на дочь погибшей. Ранее URA.RU писало, что 62-летняя женщина впала в кому во время отдыха в Турции. У нее случился сердечный приступ. Родные не могли перевезти тюменку в Россию, так как больница требовала оплатить долг в более чем 20 тысяч долларов, а страховая компания отказалась гасить эту сумму. После обращения к главе МИД РФ Сергею Лаврову ситуация разрешилась и женщину доставили в клинику в Москве.