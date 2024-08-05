ТАСС: экс-врио начальника ростовского СИЗО стал фигурантом уголовного дела

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Заболотнев стал фигурантом дела о взятии заложников в ростовском СИЗО-1 Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Фигурантом уголовного дела о захвате заложников в изоляторе стал экс-врио начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Роман Заболотнев. Об этом сообщили правоохранительные органы.

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«Бывший врио начальника СИЗО Ростова-на-Дону Роман Заболотнев стал фигурантом уголовного дела в связи с захватом заложников в следственном изоляторе», — заявили правоохранители. Их слова передает ТАСС.

Ранее Заболотнева уволили без права на восстановление в должности. Также на него было возбуждено уголовное дело по статье о халатности из-за произошедшего в изоляторе захвата заложников. Правоохранители подтвердили факт снятия с должности экс-врио начальника СИЗО Ростова.

В СИЗО-1 в Ростове 16 июня произошел инцидент, в ходе которого шесть заключенных захватили двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены заточками, ножами и резиновыми дубинками. Среди участников захвата присутствовал Даниил Камнев, который выжил во время инцидента. Он также обвиняется в подготовке теракта в городе Кисловодске. Более подробно о захвате заложников в ростовском следственном изоляторе — в сюжете URA.RU.

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Фигурантом уголовного дела о захвате заложников в изоляторе стал экс-врио начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Роман Заболотнев. Об этом сообщили правоохранительные органы. «Бывший врио начальника СИЗО Ростова-на-Дону Роман Заболотнев стал фигурантом уголовного дела в связи с захватом заложников в следственном изоляторе», — заявили правоохранители. Их слова передает ТАСС. Ранее Заболотнева уволили без права на восстановление в должности. Также на него было возбуждено уголовное дело по статье о халатности из-за произошедшего в изоляторе захвата заложников. Правоохранители подтвердили факт снятия с должности экс-врио начальника СИЗО Ростова. В СИЗО-1 в Ростове 16 июня произошел инцидент, в ходе которого шесть заключенных захватили двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены заточками, ножами и резиновыми дубинками. Среди участников захвата присутствовал Даниил Камнев, который выжил во время инцидента. Он также обвиняется в подготовке теракта в городе Кисловодске. Более подробно о захвате заложников в ростовском следственном изоляторе — в сюжете URA.RU.
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