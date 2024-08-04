В «Газпроме» отказались выплатить премию к дню работников нефтяной и газовой промышленности

Суд отказал работнику «Газпром добыча Уренгой» в иске на 500 тысяч рублей

05 августа 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Ранее уволенный сотрудник компании добился восстановления в должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ООО «Газпром добыча Уренгой» выиграло судебный спор с работником, который требовал премию к профессиональному празднику, вознаграждение и компенсацию морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей. Ранее уволенный сотрудник компании добился восстановления в должности. Подробности скандала с работником филиала ПАО «Газпром» сообщили в городском суде Нового Уренгоя. «Истцу в августе 2021 года не выплачена премия ко дню работников нефтяной и газовой промышленности <…>. Премия выплачена работникам Общества в размере должностного оклада. Просит возложить обязанность на ООО „Газпром добыча Уренгой“ начислить и выплатить премию ко дню работников нефтяной и газовой промышленности в 2021 году в размере 89 089 рублей, взыскать сумму вознаграждения за 2021 года в размере 175 324,62 рубля, взыскать компенсацию морального вреда 230 000 рублей», — сообщается в решении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Как сообщает источник, сотрудник управления аварийно-восстановительных работ трудился в ООО «Газпром добыча Уренгой» с 1997 года. В 2021 году после череды скандалов с руководством ему объявили выговор, а спустя несколько месяцев уволили. Восстановиться в должности работнику удалось через суд, однако премии к профессиональному празднику он не получил в связи с неснятым дисциплинарным взысканием. Он знал, что сотрудникам, проработавшим в организациях системы ПАО «Газпром» свыше 15 лет, полагалась единовременная выплата в размере 117% от должностного оклада. Суд отказал истцу в его требованиях, сославшись на нормы Трудового кодекса РФ. «Поощрение работников наградами, единовременными выплатами, объявление благодарности носит стимулирующий характер и является правом работодателя, а не его обязанностью», — говорится в решении суда. Кроме этого, работник «Газпрома» пропустил сроки исковой давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООО «Газпром добыча Уренгой» выиграло судебный спор с работником, который требовал премию к профессиональному празднику, вознаграждение и компенсацию морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей. Ранее уволенный сотрудник компании добился восстановления в должности. Подробности скандала с работником филиала ПАО «Газпром» сообщили в городском суде Нового Уренгоя. «Истцу в августе 2021 года не выплачена премия ко дню работников нефтяной и газовой промышленности <…>. Премия выплачена работникам Общества в размере должностного оклада. Просит возложить обязанность на ООО „Газпром добыча Уренгой“ начислить и выплатить премию ко дню работников нефтяной и газовой промышленности в 2021 году в размере 89 089 рублей, взыскать сумму вознаграждения за 2021 года в размере 175 324,62 рубля, взыскать компенсацию морального вреда 230 000 рублей», — сообщается в решении суда. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Как сообщает источник, сотрудник управления аварийно-восстановительных работ трудился в ООО «Газпром добыча Уренгой» с 1997 года. В 2021 году после череды скандалов с руководством ему объявили выговор, а спустя несколько месяцев уволили. Восстановиться в должности работнику удалось через суд, однако премии к профессиональному празднику он не получил в связи с неснятым дисциплинарным взысканием. Он знал, что сотрудникам, проработавшим в организациях системы ПАО «Газпром» свыше 15 лет, полагалась единовременная выплата в размере 117% от должностного оклада. Суд отказал истцу в его требованиях, сославшись на нормы Трудового кодекса РФ. «Поощрение работников наградами, единовременными выплатами, объявление благодарности носит стимулирующий характер и является правом работодателя, а не его обязанностью», — говорится в решении суда. Кроме этого, работник «Газпрома» пропустил сроки исковой давности.