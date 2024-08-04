04 августа 2024

Супругам из Кургана вынесли приговор за продажу фальшивых сертификатов

Курганцев приговорили к условным срокам за продажу фальшивых сертификатов
© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Супругов из Кургана приговорили к условном срокам за продажу фальшивых сертификатов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кургане супружескую пару приговорили к условным срокам за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

«В июле 2021 года супруги вступили в сговор со своей знакомой, которая занимала должность оператора ЭВМ в одном из медицинских учреждений Кургана. Злоумышленники искали лиц, желающих за денежное вознаграждение (от 1000 до 5000 рублей) приобрести сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции без фактического прохождения вакцинации», — указано в сообщении.

Из-за их действий было создано не менее 70 фальшивых сертификатов. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно, а ее мужа — к трем годам и месяцу условно, обоих с испытательным сроком полтора года. Ранее медика, который помог паре, приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

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В Кургане супружескую пару приговорили к условным срокам за продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом в своем telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «В июле 2021 года супруги вступили в сговор со своей знакомой, которая занимала должность оператора ЭВМ в одном из медицинских учреждений Кургана. Злоумышленники искали лиц, желающих за денежное вознаграждение (от 1000 до 5000 рублей) приобрести сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции без фактического прохождения вакцинации», — указано в сообщении. Из-за их действий было создано не менее 70 фальшивых сертификатов. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно, а ее мужа — к трем годам и месяцу условно, обоих с испытательным сроком полтора года. Ранее медика, который помог паре, приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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