В Ялуторовском районе (Тюменская область) пропала 75-летняя Татьяна Половникова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». Доподлинно неизвестно, когда женщина исчезла.
«Внимание, пропал человек. Половникова Татьяна Ивановна, 1949 года рождения. В период с 29 июля по 3 августа ушла из поселка при Разъезде Тугарском Ялуторовского района. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в ориентировке поисковиков.
На вид женщине 75 лет, у нее седые волосы и карие глаза. Прис ебе имела черную сумку. Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 112, 102 или волонтерам — 89323239911.
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В Ялуторовском районе (Тюменская область) пропала 75-летняя Татьяна Половникова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». Доподлинно неизвестно, когда женщина исчезла. «Внимание, пропал человек. Половникова Татьяна Ивановна, 1949 года рождения. В период с 29 июля по 3 августа ушла из поселка при Разъезде Тугарском Ялуторовского района. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в ориентировке поисковиков. На вид женщине 75 лет, у нее седые волосы и карие глаза. Прис ебе имела черную сумку. Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 112, 102 или волонтерам — 89323239911.