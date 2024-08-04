04 августа 2024

В Тюменской области ищут пожилую женщину, которая нуждается в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, пенсионер, старушка, трость, бабушка
Точная дата исчезновения женщины неизвестна Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) пропала 75-летняя Татьяна Половникова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». Доподлинно неизвестно, когда женщина исчезла.

«Внимание, пропал человек. Половникова Татьяна Ивановна, 1949 года рождения. В период с 29 июля по 3 августа ушла из поселка при Разъезде Тугарском Ялуторовского района. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в ориентировке поисковиков.

На вид женщине 75 лет, у нее седые волосы и карие глаза. Прис ебе имела черную сумку. Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 112, 102 или волонтерам — 89323239911.

Ориентировка поиска Татьяны Половниковой
Ориентировка поиска Татьяны Половниковой

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) пропала 75-летняя Татьяна Половникова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». Доподлинно неизвестно, когда женщина исчезла. «Внимание, пропал человек. Половникова Татьяна Ивановна, 1949 года рождения. В период с 29 июля по 3 августа ушла из поселка при Разъезде Тугарском Ялуторовского района. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в ориентировке поисковиков. На вид женщине 75 лет, у нее седые волосы и карие глаза. Прис ебе имела черную сумку. Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 112, 102 или волонтерам — 89323239911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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