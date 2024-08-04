В Тюменской области ищут пожилую женщину, которая нуждается в медпомощи. Фото

05 августа 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Точная дата исчезновения женщины неизвестна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ялуторовском районе (Тюменская область) пропала 75-летняя Татьяна Половникова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». Доподлинно неизвестно, когда женщина исчезла. «Внимание, пропал человек. Половникова Татьяна Ивановна, 1949 года рождения. В период с 29 июля по 3 августа ушла из поселка при Разъезде Тугарском Ялуторовского района. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в ориентировке поисковиков. На вид женщине 75 лет, у нее седые волосы и карие глаза. Прис ебе имела черную сумку. Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 112, 102 или волонтерам — 89323239911. Ориентировка поиска Татьяны Половниковой Белая сова — Тюмень, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовском районе (Тюменская область) пропала 75-летняя Татьяна Половникова, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая сова — Тюмень». Доподлинно неизвестно, когда женщина исчезла. «Внимание, пропал человек. Половникова Татьяна Ивановна, 1949 года рождения. В период с 29 июля по 3 августа ушла из поселка при Разъезде Тугарском Ялуторовского района. Нуждается в медицинской помощи!» — говорится в ориентировке поисковиков. На вид женщине 75 лет, у нее седые волосы и карие глаза. Прис ебе имела черную сумку. Информацию о пропавшей можно сообщить по номерам 112, 102 или волонтерам — 89323239911.