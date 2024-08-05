В Тюменской области мигрантов отказываются брать на работу

В Тюмени предприниматели отказывают мигрантам в трудоустройстве

05 августа 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Тюменские бизнесмены не хотят брать мигрантов на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские предприниматели начали массово отказывать в трудоустройстве мигрантам из стран ближнего зарубежья, чтобы избежать проблем с силовиками. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к местному бизнес-сообществу. По его словам, в регионе также началась волна увольнений иностранцев. «В последнее время на территории Тюменской области произошло значительное ужесточение миграционной политики. И теперь, если ты берешь на работу иностранца, то будь готов к тому, что в любой момент на твои объекты могут нагрянуть с проверкой силовики. Большинству тюменских предпринимателей такие ситуации не нужны. Поэтому они просто отказывают в трудоустройстве иностранцам», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне повышенного внимания к мигрантам со стороны силовиков, в Тюменской области началась волна увольнений уже трудоустроенных иностранцев. «Речь идет о низкоквалифицированных работниках, которые трудятся на стройках, автомобильных мойках и т. д. Предприниматели действительно разрывают с ними трудовые отношения. Опять же, чтобы избежать каких-то потенциальных проблем с силовиками», — добавил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что среди выходцев из стран ближнего зарубежья вырос спрос на фиктивные браки с жительницами Тюмени. Иностранцам они нужны для того, чтобы ускорить получение вида на жительство и гражданства РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские предприниматели начали массово отказывать в трудоустройстве мигрантам из стран ближнего зарубежья, чтобы избежать проблем с силовиками. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к местному бизнес-сообществу. По его словам, в регионе также началась волна увольнений иностранцев. «В последнее время на территории Тюменской области произошло значительное ужесточение миграционной политики. И теперь, если ты берешь на работу иностранца, то будь готов к тому, что в любой момент на твои объекты могут нагрянуть с проверкой силовики. Большинству тюменских предпринимателей такие ситуации не нужны. Поэтому они просто отказывают в трудоустройстве иностранцам», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне повышенного внимания к мигрантам со стороны силовиков, в Тюменской области началась волна увольнений уже трудоустроенных иностранцев. «Речь идет о низкоквалифицированных работниках, которые трудятся на стройках, автомобильных мойках и т. д. Предприниматели действительно разрывают с ними трудовые отношения. Опять же, чтобы избежать каких-то потенциальных проблем с силовиками», — добавил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что среди выходцев из стран ближнего зарубежья вырос спрос на фиктивные браки с жительницами Тюмени. Иностранцам они нужны для того, чтобы ускорить получение вида на жительство и гражданства РФ.