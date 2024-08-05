Mash узнал об имуществе задержанных фигурантов дела о хищении в парке «Патриот»

Mash: генерал Шестеров владеет участками, квартирами, автомобилями и мотоциклом

05 августа 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

Вячеслав Ахмедов и Владимир Шестеров подозреваются в хищении 40 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанный по делу о хищении 40 миллионов рублей директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов имеет три квартиры в хороших районах Москвы. Кроме того, у генерал-майора Владимира Шестерова, которого также задержали силовики, есть земельный участок на 1,5 квадратных метра в Московской области, несколько машин и недвижимость на имя жены. «Директор „Патриота“ Вячеслав Ахмедов, которого задержали силовики, был прописан в трех квартирах в топовых районах Москвы. Также приобретал „блатные“ автомобильные номера для Mercedes-Benz GLK, Audi Q7 и еще нескольких машин», — пишет telegram-канал Mash. Квартиры Ахмедова находятся на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улицах столицы. В них также прописаны дети задержанного. Помимо этого, семья имеет квартиру в поселке Мулино Нижегородской области. По информации Mash, за последние 10 лет Ахмедов приобрел такие автомобили, как Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus, часть из которых продал перед назначением на пост директора «Патриота». «А теперь секретики генерал-майора Владимира Шестерова, которого вместе с директором парка „Патриот“ задержали по делу о хищении 40 млн рублей: земельный участок на 1,5 квадратов под Рузой Московской области, несколько тачек, чоппер и куча недвижимости на имя жены», — сообщает telegram-канал Mash. Также на Шестерова числился мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti и земля на 15 соток в деревне Землино. На имя жены генерал-майора Валентины зарегистрированы машина Volkswagen Touareg, премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, трехкомнатная и однокомнатная квартиры в Тушково Рузского района. Также на нее оформлялись земельный участок с двухэтажным домом в ДНТ «Царское село» и земельный участок в элитном закрытом поселке. Ранее задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров с соучастниками имеют отношение к хищению 40 миллионов рублей из бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный по делу о хищении 40 миллионов рублей директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов имеет три квартиры в хороших районах Москвы. Кроме того, у генерал-майора Владимира Шестерова, которого также задержали силовики, есть земельный участок на 1,5 квадратных метра в Московской области, несколько машин и недвижимость на имя жены. «Директор „Патриота“ Вячеслав Ахмедов, которого задержали силовики, был прописан в трех квартирах в топовых районах Москвы. Также приобретал „блатные“ автомобильные номера для Mercedes-Benz GLK, Audi Q7 и еще нескольких машин», — пишет telegram-канал Mash. Квартиры Ахмедова находятся на Большой Садовой, Левобережной и Зеленоградской улицах столицы. В них также прописаны дети задержанного. Помимо этого, семья имеет квартиру в поселке Мулино Нижегородской области. По информации Mash, за последние 10 лет Ахмедов приобрел такие автомобили, как Audi Q7, Mazda CX-5, Mercedes-Benz GLK, Audi A6 и Ford Focus, часть из которых продал перед назначением на пост директора «Патриота». «А теперь секретики генерал-майора Владимира Шестерова, которого вместе с директором парка „Патриот“ задержали по делу о хищении 40 млн рублей: земельный участок на 1,5 квадратов под Рузой Московской области, несколько тачек, чоппер и куча недвижимости на имя жены», — сообщает telegram-канал Mash. Также на Шестерова числился мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti и земля на 15 соток в деревне Землино. На имя жены генерал-майора Валентины зарегистрированы машина Volkswagen Touareg, премиум-минивэн Mercedes-Benz V250 4Matic, трехкомнатная и однокомнатная квартиры в Тушково Рузского района. Также на нее оформлялись земельный участок с двухэтажным домом в ДНТ «Царское село» и земельный участок в элитном закрытом поселке. Ранее задержали директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров с соучастниками имеют отношение к хищению 40 миллионов рублей из бюджета.