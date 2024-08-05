В МИД Украины отреагировали на разрыв дипотношений с Мали

МИД Украины: разрыв дипотношений с Мали — недальновидное решение
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На Украине раскритиковали решение Мали Фото:

Министерство иностранных дел Украины назвало разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением. Ранее стало известно о прекращении контактов двух стран.

«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным», — заявили в украинском ведомстве. Там уточнили, что отныне Киев имеет право на любые политико-дипломатические меры в случе недружественных действий со стороны Мали.

Малийское правительство решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после того, как местные повстанцы, ранее напавшие на бойцов ЧВК «Вагнер», признались, что их поддерживает Киев. По словам властей Мали, украинские действия нарушают суверенитет их страны.

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Министерство иностранных дел Украины назвало разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением. Ранее стало известно о прекращении контактов двух стран. «Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным», — заявили в украинском ведомстве. Там уточнили, что отныне Киев имеет право на любые политико-дипломатические меры в случе недружественных действий со стороны Мали. Малийское правительство решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после того, как местные повстанцы, ранее напавшие на бойцов ЧВК «Вагнер», признались, что их поддерживает Киев. По словам властей Мали, украинские действия нарушают суверенитет их страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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