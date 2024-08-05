В МИД Украины отреагировали на разрыв дипотношений с Мали

Министерство иностранных дел Украины назвало разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением. Ранее стало известно о прекращении контактов двух стран.
«Решение переходного правительства Республики Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной является недальновидным», — заявили в украинском ведомстве. Там уточнили, что отныне Киев имеет право на любые политико-дипломатические меры в случе недружественных действий со стороны Мали.
Малийское правительство решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после того, как местные повстанцы, ранее напавшие на бойцов ЧВК «Вагнер», признались, что их поддерживает Киев. По словам властей Мали, украинские действия нарушают суверенитет их страны.
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