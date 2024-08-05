Обрезание всех женщин, защита православного креста: какие идеи отстаивал умерший Бердиев

Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

06 августа 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Исмаил Бердиев умер 5 августа Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа. Он был известен своими противоречивыми высказываниями, а также защитой религиозных ценностей. Бердиев был отмечен президентом России и орденом Ахмата Кадырова. О жизни, ценностях и идеях, которые отстаивал скончавшийся Бердиев — в материале URA.RU. Биография Исмаил Алиевич Бердиев по национальности карачаевец. Он родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды Сайрамского р-на Казахской ССР, куда его родители, как и другие карачаевцы, были высланы в 1943 году (вернулся на родину вместе с семьей в 1957 году). Образование получил в медресе Мири Араб, Исламском институте Ташкента и университете Аль-Азхар в Египте. С 1989 года занимал руководящие посты в мусульманских духовных управлениях Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, в 2003 стал председателем КЦМСК. С 2004 года и до конца жизни был членом Совета при Президенте РФ. Ушел из жизни в 2024 году в возрасте 70 лет. Призывал взорвать здание Ельцин центра В 2016 году Бердиев заявил, что нужно проверить деятельность Ельцин-центра на предмет подрывной работы. В случае подтверждения такой деятельности он предложил уничтожить здание. «Нужна проверка, и если будет обнаружено, что в „Ельцин Центре“ на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает», — говорил он. Об этом писала «Лента.ру». Бердиев призывал уничтожить Ельцин центр Фото: Размик Закарян © URA.RU Скандал с инициативой обрезать всех женщин Исмаил Бердиев в 2016 году, будучи противником ношения никаба, выступил за обрезание женщин, сообщал «Интерфакс». Позже он пояснил, что говорил о проблеме разврата, «с которой нужно что-то делать» и не призывал обрезать женщин. По его словам, это не предписывает ислам. В свою очередь общественный деятель Мария Арбатова заявила, что Бердиев должен быть привлечен к уголовной ответственности за призывы к экстремизму и разжиганию межрелигиозной розни. Бердиев не был сторонником ношения никаба Фото: Bernard Gagnon/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Призывы наказать растоптавшего православный крест В 2024 году Исмаил Бердиев призвал строго наказать по российскому законодательству дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест. Бердиев подчеркнул важность соблюдения закона и ответственности за его нарушение. Бердиев требовал уважения к христианской религии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Награды Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 февраля 2024) — за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи.

Орден Почета (15 февраля 2016) — за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность.

Орден Дружбы (11 августа 2004) — за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами.

Почетная грамота Президента Российской Федерации (4 сентября 2023) — за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.

Благодарность Президента Российской Федерации (22 июня 2009) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Орден «Дружба» (Азербайджан, 28 февраля 2019) — за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России.

Орден имени Ахмата Кадырова (Чечня, 8 января 2008) — за заслуги, связанные с развитием государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами и конфессиями на территории Северного Кавказа, деятельность, способствующую духовно-нравственному возрождению общества. Бердиев также награждал сына Кадырова — Адама Фото: Владимир Андреев © URA.RU Наградил сына Кадырова орденом Бердиев также вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму — орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. Это произошло в ноябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа. Он был известен своими противоречивыми высказываниями, а также защитой религиозных ценностей. Бердиев был отмечен президентом России и орденом Ахмата Кадырова. О жизни, ценностях и идеях, которые отстаивал скончавшийся Бердиев — в материале URA.RU. Исмаил Алиевич Бердиев по национальности карачаевец. Он родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды Сайрамского р-на Казахской ССР, куда его родители, как и другие карачаевцы, были высланы в 1943 году (вернулся на родину вместе с семьей в 1957 году). Образование получил в медресе Мири Араб, Исламском институте Ташкента и университете Аль-Азхар в Египте. С 1989 года занимал руководящие посты в мусульманских духовных управлениях Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, в 2003 стал председателем КЦМСК. С 2004 года и до конца жизни был членом Совета при Президенте РФ. Ушел из жизни в 2024 году в возрасте 70 лет. В 2016 году Бердиев заявил, что нужно проверить деятельность Ельцин-центра на предмет подрывной работы. В случае подтверждения такой деятельности он предложил уничтожить здание. «Нужна проверка, и если будет обнаружено, что в „Ельцин Центре“ на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает», — говорил он. Об этом писала «Лента.ру». Исмаил Бердиев в 2016 году, будучи противником ношения никаба, выступил за обрезание женщин, сообщал «Интерфакс». Позже он пояснил, что говорил о проблеме разврата, «с которой нужно что-то делать» и не призывал обрезать женщин. По его словам, это не предписывает ислам. В свою очередь общественный деятель Мария Арбатова заявила, что Бердиев должен быть привлечен к уголовной ответственности за призывы к экстремизму и разжиганию межрелигиозной розни. В 2024 году Исмаил Бердиев призвал строго наказать по российскому законодательству дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест. Бердиев подчеркнул важность соблюдения закона и ответственности за его нарушение. Бердиев также вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму — орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. Это произошло в ноябре 2023 года.