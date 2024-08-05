05 августа 2024

Обрезание всех женщин, защита православного креста: какие идеи отстаивал умерший Бердиев

Умер председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев
© Служба новостей «URA.RU»
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Исмаил Бердиев умер 5 августа Фото:

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа. Он был известен своими противоречивыми высказываниями, а также защитой религиозных ценностей. Бердиев был отмечен президентом России и орденом Ахмата Кадырова. О жизни, ценностях и идеях, которые отстаивал скончавшийся Бердиев — в материале URA.RU.

Биография

Исмаил Алиевич Бердиев по национальности карачаевец. Он родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды Сайрамского р-на Казахской ССР, куда его родители, как и другие карачаевцы, были высланы в 1943 году (вернулся на родину вместе с семьей в 1957 году).

Образование получил в медресе Мири Араб, Исламском институте Ташкента и университете Аль-Азхар в Египте. С 1989 года занимал руководящие посты в мусульманских духовных управлениях Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, в 2003 стал председателем КЦМСК. С 2004 года и до конца жизни был членом Совета при Президенте РФ. Ушел из жизни в 2024 году в возрасте 70 лет.

Призывал взорвать здание Ельцин центра

В 2016 году Бердиев заявил, что нужно проверить деятельность Ельцин-центра на предмет подрывной работы. В случае подтверждения такой деятельности он предложил уничтожить здание.

«Нужна проверка, и если будет обнаружено, что в „Ельцин Центре“ на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает», — говорил он. Об этом писала «Лента.ру».

Первоапрельский снегопад. Екатеринбург
Бердиев призывал уничтожить Ельцин центр
Фото:

Скандал с инициативой обрезать всех женщин

Исмаил Бердиев в 2016 году, будучи противником ношения никаба, выступил за обрезание женщин, сообщал «Интерфакс». Позже он пояснил, что говорил о проблеме разврата, «с которой нужно что-то делать» и не призывал обрезать женщин. По его словам, это не предписывает ислам. В свою очередь общественный деятель Мария Арбатова заявила, что Бердиев должен быть привлечен к уголовной ответственности за призывы к экстремизму и разжиганию межрелигиозной розни.

Никаб, stock, сток
Бердиев не был сторонником ношения никаба
Фото:

Призывы наказать растоптавшего православный крест

В 2024 году Исмаил Бердиев призвал строго наказать по российскому законодательству дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест. Бердиев подчеркнул важность соблюдения закона и ответственности за его нарушение.

РПЦ. Москва
Бердиев требовал уважения к христианской религии
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Награды

  • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (15 февраля 2024) — за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодежи.
  • Орден Почета (15 февраля 2016) — за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность.
  • Орден Дружбы (11 августа 2004) — за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами.
  • Почетная грамота Президента Российской Федерации (4 сентября 2023) — за большой вклад в гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.
  • Благодарность Президента Российской Федерации (22 июня 2009) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
  • Орден «Дружба» (Азербайджан, 28 февраля 2019) — за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере укрепления дружественных связей между народами Азербайджана и России.
  • Орден имени Ахмата Кадырова (Чечня, 8 января 2008) — за заслуги, связанные с развитием государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами и конфессиями на территории Северного Кавказа, деятельность, способствующую духовно-нравственному возрождению общества.

XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва
Бердиев также награждал сына Кадырова — Адама
Фото:

Наградил сына Кадырова орденом

Бердиев также вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму — орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. Это произошло в ноябре 2023 года.

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Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа. Он был известен своими противоречивыми высказываниями, а также защитой религиозных ценностей. Бердиев был отмечен президентом России и орденом Ахмата Кадырова. О жизни, ценностях и идеях, которые отстаивал скончавшийся Бердиев — в материале URA.RU. Исмаил Алиевич Бердиев по национальности карачаевец. Он родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды Сайрамского р-на Казахской ССР, куда его родители, как и другие карачаевцы, были высланы в 1943 году (вернулся на родину вместе с семьей в 1957 году). Образование получил в медресе Мири Араб, Исламском институте Ташкента и университете Аль-Азхар в Египте. С 1989 года занимал руководящие посты в мусульманских духовных управлениях Ставропольского края и Карачаево-Черкесии, в 2003 стал председателем КЦМСК. С 2004 года и до конца жизни был членом Совета при Президенте РФ. Ушел из жизни в 2024 году в возрасте 70 лет. В 2016 году Бердиев заявил, что нужно проверить деятельность Ельцин-центра на предмет подрывной работы. В случае подтверждения такой деятельности он предложил уничтожить здание. «Нужна проверка, и если будет обнаружено, что в „Ельцин Центре“ на самом деле ведется работа, которая разрушает нашу государственность, то надо взорвать этот центр к чертовой матери. А если нет ничего опасного, тогда пусть стоит и никому не мешает», — говорил он. Об этом писала «Лента.ру». Исмаил Бердиев в 2016 году, будучи противником ношения никаба, выступил за обрезание женщин, сообщал «Интерфакс». Позже он пояснил, что говорил о проблеме разврата, «с которой нужно что-то делать» и не призывал обрезать женщин. По его словам, это не предписывает ислам. В свою очередь общественный деятель Мария Арбатова заявила, что Бердиев должен быть привлечен к уголовной ответственности за призывы к экстремизму и разжиганию межрелигиозной розни. В 2024 году Исмаил Бердиев призвал строго наказать по российскому законодательству дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест. Бердиев подчеркнул важность соблюдения закона и ответственности за его нарушение. Бердиев также вручил сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Адаму — орден «За заслуги перед Уммой» первой степени. Это произошло в ноябре 2023 года.
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