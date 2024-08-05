В давке из-за ложного сообщения о бомбе в Кольцово пострадали пассажиры

Два пассажира пострадали во время давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово после ложного сообщения о бомбе. Травмированным экстренно оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок», — следует из сообщения. Паника началась в зона паспортного и таможенного контроля.
Пассажиры устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел, кроме того, раздались крики о стрельбе и бомбе, что усугубило ситуацию. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать багаж. Аэропорт работает в штатном режиме, а транспортная прокуратура разбирается в причинах инцидента.
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