05 августа 2024

В давке из-за ложного сообщения о бомбе в Кольцово пострадали пассажиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим экстренно оказали необходимую помощь (архивное фото)
Пострадавшим экстренно оказали необходимую помощь (архивное фото) Фото:

Два пассажира пострадали во время давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово после ложного сообщения о бомбе. Травмированным экстренно оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок», — следует из сообщения. Паника началась в зона паспортного и таможенного контроля.

Пассажиры устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел, кроме того, раздались крики о стрельбе и бомбе, что усугубило ситуацию. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать багаж. Аэропорт работает в штатном режиме, а транспортная прокуратура разбирается в причинах инцидента.

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Два пассажира пострадали во время давки в екатеринбургском аэропорту Кольцово после ложного сообщения о бомбе. Травмированным экстренно оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Два человека при этом упали и получили травмы: им оперативно оказали помощь сотрудники здравпункта аэропорта. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут восстановили порядок», — следует из сообщения. Паника началась в зона паспортного и таможенного контроля. Пассажиры устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел, кроме того, раздались крики о стрельбе и бомбе, что усугубило ситуацию. Многие пассажиры покинули зону прилета, не успев забрать багаж. Аэропорт работает в штатном режиме, а транспортная прокуратура разбирается в причинах инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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