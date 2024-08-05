05 августа 2024

Силовики назвали причину паники и давки в аэропорту Кольцово

Причиной паники и давки в аэропорту Кольцово стала упавшая урна
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, касса, очередь , чемодан, поводок, пассажиры, туристы, вылет, собака в аэропорту
Людей мог напугать внезапный звук упавшей урны (архивное фото) Фото:

Причиной давки и паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово стала упавшая урна. Такое предположение озвучили URA.RU в пресс-службе УМВД УрФО на транспорте.

«По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху», — пояснили представители ведомства.

Сейчас сотрудники транспортной полиции изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал воздушной гавани и очевидцев случившегося. Материалы проверки зарегистрированы в дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. «Точные причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства», — добавила пресс-служба.

Ранним утром 6 августа пассажиры Кольцово устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел. Люди стали кричать, что в здании взорвалась бомба. Многие покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В давке пострадали два человека. Транспортная прокуратура уже разбирается в причинах инцидента.

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Причиной давки и паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово стала упавшая урна. Такое предположение озвучили URA.RU в пресс-службе УМВД УрФО на транспорте. «По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху», — пояснили представители ведомства. Сейчас сотрудники транспортной полиции изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал воздушной гавани и очевидцев случившегося. Материалы проверки зарегистрированы в дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. «Точные причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства», — добавила пресс-служба. Ранним утром 6 августа пассажиры Кольцово устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел. Люди стали кричать, что в здании взорвалась бомба. Многие покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В давке пострадали два человека. Транспортная прокуратура уже разбирается в причинах инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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