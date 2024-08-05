Происшествия Силовики назвали причину паники и давки в аэропорту Кольцово Причиной паники и давки в аэропорту Кольцово стала упавшая урна 06 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 + Людей мог напугать внезапный звук упавшей урны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной давки и паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово стала упавшая урна. Такое предположение озвучили URA.RU в пресс-службе УМВД УрФО на транспорте. «По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху», — пояснили представители ведомства. Сейчас сотрудники транспортной полиции изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал воздушной гавани и очевидцев случившегося. Материалы проверки зарегистрированы в дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. «Точные причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства», — добавила пресс-служба. Ранним утром 6 августа пассажиры Кольцово устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел. Люди стали кричать, что в здании взорвалась бомба. Многие покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В давке пострадали два человека. Транспортная прокуратура уже разбирается в причинах инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной давки и паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово стала упавшая урна. Такое предположение озвучили URA.RU в пресс-службе УМВД УрФО на транспорте. «По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху», — пояснили представители ведомства. Сейчас сотрудники транспортной полиции изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал воздушной гавани и очевидцев случившегося. Материалы проверки зарегистрированы в дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. «Точные причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства», — добавила пресс-служба. Ранним утром 6 августа пассажиры Кольцово устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел. Люди стали кричать, что в здании взорвалась бомба. Многие покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В давке пострадали два человека. Транспортная прокуратура уже разбирается в причинах инцидента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям