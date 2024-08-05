Силовики назвали причину паники и давки в аэропорту Кольцово

Причиной давки и паники в екатеринбургском аэропорту Кольцово стала упавшая урна. Такое предположение озвучили URA.RU в пресс-службе УМВД УрФО на транспорте.
«По предварительным данным, одной из причин, спровоцировавших поведение граждан мог стать глухой, громкий звук упавшей урны, который был неверно интерпретирован пассажирами и вызвал дальнейшую неразбериху», — пояснили представители ведомства.
Сейчас сотрудники транспортной полиции изучают записи с камер наблюдения, опрашивают персонал воздушной гавани и очевидцев случившегося. Материалы проверки зарегистрированы в дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. «Точные причины и обстоятельства будут установлены в рамках начавшегося разбирательства», — добавила пресс-служба.
Ранним утром 6 августа пассажиры Кольцово устроили давку после хлопка, который приняли за выстрел. Люди стали кричать, что в здании взорвалась бомба. Многие покинули зону прилета, не успев забрать багаж. В давке пострадали два человека. Транспортная прокуратура уже разбирается в причинах инцидента.
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