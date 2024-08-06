Mash: Пугачева решила закатить большой концерт в России

06 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Пугачева решила вернуться в Россию на неделю для проведения своего концерта, пишет Mash Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева приедет в Россию до конца 2024 года, чтобы дать большой концерт. В связи с этим в конце августа она поедет на территорию страны договариваться о мероприятии, сообщает telegram-канал Mash. Новость по теме Осуждение СВО, дети от суррогатной матери и жизнь вдали от РФ: удивительная жизнь Пугачевой. Фото «Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет договариваться на родину в конце августа», — передает telegram-канал. Также отмечается, что Примадонна попытается решить вопрос о снятии с ее мужа, юмориста Максима Галкина*, статуса иноагента. Алла Пугачева планирует провести в РФ неделю, в ходе которой она вместе со своей командой будет рассматривать возможные площадки для будущего концерта. Во время визита запланированы встречи с юристами для обсуждения различных вопросов, в том числе правовых аспектов потенциального выступления. Продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о планах Пугачевой. Одной из задач визита будет разбирательство в вопросе, связанном со статусом иноагента Галкина, с которым он борется уже два года. В последний раз второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу на этот счет, пишет RT. Примадонна намерена установить причины затянувшегося процесса и при необходимости попытаться оказать влияние на ситуацию. В материале MK.RU также подтверждалась информация, что Алла Пугачева хочет приехать в РФ. Сейчас она находится в Прибалтике. С ней также поедут дети Гарри и Лиза. * Максим Галкин признан в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Алла Пугачева приедет в Россию до конца 2024 года, чтобы дать большой концерт. В связи с этим в конце августа она поедет на территорию страны договариваться о мероприятии, сообщает telegram-канал Mash. «Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет договариваться на родину в конце августа», — передает telegram-канал. Также отмечается, что Примадонна попытается решить вопрос о снятии с ее мужа, юмориста Максима Галкина*, статуса иноагента. Алла Пугачева планирует провести в РФ неделю, в ходе которой она вместе со своей командой будет рассматривать возможные площадки для будущего концерта. Во время визита запланированы встречи с юристами для обсуждения различных вопросов, в том числе правовых аспектов потенциального выступления. Продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о планах Пугачевой. Одной из задач визита будет разбирательство в вопросе, связанном со статусом иноагента Галкина, с которым он борется уже два года. В последний раз второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил его жалобу на этот счет, пишет RT. Примадонна намерена установить причины затянувшегося процесса и при необходимости попытаться оказать влияние на ситуацию. В материале MK.RU также подтверждалась информация, что Алла Пугачева хочет приехать в РФ. Сейчас она находится в Прибалтике. С ней также поедут дети Гарри и Лиза. * Максим Галкин признан в России иноагентом