Жительница ЯНАО рассказала о проблемах с покупкой авиабилетов по карте «Морошка». Скрин

Жительнице Салехарда пришлось подтверждать место жительства через техподдержку

06 августа 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Для покупки билетов женщина использовала мобильное приложение Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Женщина из Салехарда не смогла приобрести авиабилеты с помощью карты «Морошка» из-за технических проблем с подтверждением места жительства. Воспользоваться картой жителя Ямала она смогла только после обращения в поддержку, об этом женщина рассказала URA.RU. «При приобретении билетов мне выдали сообщение, что я зарегистрирована в системе „Морошка“, но не являюсь жителем Ямала — это не так, я всю жизнь тут живу. Только к вечеру после обращения мне карту подтвердили. Я считаю необходимым всю эту процедуру осуществлять до выдачи карты, а не в случае обращения», — сообщила Ирина Виноградова корреспонденту URA.RU в личной беседе. К единой системе жителя ЯНАО Ирина подключилась для того, чтобы приобрести билеты на рейсы авиакомпании «Ямал». Она отметила, проблема с подтверждением карты возникала и у ее коллег. Несмотря на то, что «Морошка» привязана к Госуслугам, — этого бывает недостаточно, чтобы она работала корректно. Корреспондент агентства обратился по вопросу технической поддержки в центр социального обслуживания «Доверие», сотрудники которого помогают подключить карту для использования социальных услуг. Представитель организации предположил, что проблема с подтверждением возникала из-за того, что адрес жительницы автоматически не прогрузился при онлайн-регистрации, — имела место техническая ошибка. «Мы работаем с картой „Морошка“ второй год, но приобретение билетов у авиакомпании „Ямал“ со скидкой через единую систему жителя ЯНАО ввели совсем недавно, поэтому могут возникать проблемы разного рода», — рассказал сотрудник центра «Доверие» корреспонденту URA.RU в личной беседе. В центре отметили, карта Морошка — это не отдельная карта, а «подписка» для банковской системы «Мир». Несмотря на то, что единая карта жителя Ямала действует с 2022 года — технические проблемы с подключением к системе возникают до сих пор.



Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставили без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Департамент социальной защиты привлек специалистов, чтобы восстановить доступ женщины-инвалида к платформе Госуслуг. Скрин: сообщение Ирине Виноградовой. Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина из Салехарда не смогла приобрести авиабилеты с помощью карты «Морошка» из-за технических проблем с подтверждением места жительства. Воспользоваться картой жителя Ямала она смогла только после обращения в поддержку, об этом женщина рассказала URA.RU. «При приобретении билетов мне выдали сообщение, что я зарегистрирована в системе „Морошка“, но не являюсь жителем Ямала — это не так, я всю жизнь тут живу. Только к вечеру после обращения мне карту подтвердили. Я считаю необходимым всю эту процедуру осуществлять до выдачи карты, а не в случае обращения», — сообщила Ирина Виноградова корреспонденту URA.RU в личной беседе. К единой системе жителя ЯНАО Ирина подключилась для того, чтобы приобрести билеты на рейсы авиакомпании «Ямал». Она отметила, проблема с подтверждением карты возникала и у ее коллег. Несмотря на то, что «Морошка» привязана к Госуслугам, — этого бывает недостаточно, чтобы она работала корректно. Корреспондент агентства обратился по вопросу технической поддержки в центр социального обслуживания «Доверие», сотрудники которого помогают подключить карту для использования социальных услуг. Представитель организации предположил, что проблема с подтверждением возникала из-за того, что адрес жительницы автоматически не прогрузился при онлайн-регистрации, — имела место техническая ошибка. «Мы работаем с картой „Морошка“ второй год, но приобретение билетов у авиакомпании „Ямал“ со скидкой через единую систему жителя ЯНАО ввели совсем недавно, поэтому могут возникать проблемы разного рода», — рассказал сотрудник центра «Доверие» корреспонденту URA.RU в личной беседе. В центре отметили, карта Морошка — это не отдельная карта, а «подписка» для банковской системы «Мир». Несмотря на то, что единая карта жителя Ямала действует с 2022 года — технические проблемы с подключением к системе возникают до сих пор. Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставили без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Департамент социальной защиты привлек специалистов, чтобы восстановить доступ женщины-инвалида к платформе Госуслуг.