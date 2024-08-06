«Как они это придумывают?»: Галкин* жестко высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Галкин* опроверг возвращение Пугачевой в Россию
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагент Галкин опроверг приезд Пугачевой в Россию и ее сольный концерт Фото:

Юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом) опроверг информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, не собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. Он также задался вопросом, кто распространил такую информацию.

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«Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер», — задался вопросами Галкин, опубликовав пост в соцсети. Он также спросил, почему отстаивание правды в судебном процессе приравнивается к желанию работать в РФ. Таким образом он намекнул на то, как пытается снять с себя статус иноагента в Верховном суде.

Также юморист приложил скриншот сообщения одного из telegram-каналов, в котором написано о возвращении Примадонны в РФ и ее сольном концерте. На фото он поставил надпись «фейк».

При этом ранее telegram-канал Mash писал, что Алла Пугачева собирается в РФ и до конца 2024 года она даст сольный концерт в стране. В августе она должна была поехать в Россию, чтобы договориться о мероприятии. Эту информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, telegram-канал отметил, что артистка также должна была заняться решением вопроса о исключении Галкина из реестра иноагентов.

*Максим Галкин признан в России иноагентом

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Юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом) опроверг информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, не собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. Он также задался вопросом, кто распространил такую информацию. «Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер», — задался вопросами Галкин, опубликовав пост в соцсети. Он также спросил, почему отстаивание правды в судебном процессе приравнивается к желанию работать в РФ. Таким образом он намекнул на то, как пытается снять с себя статус иноагента в Верховном суде. Также юморист приложил скриншот сообщения одного из telegram-каналов, в котором написано о возвращении Примадонны в РФ и ее сольном концерте. На фото он поставил надпись «фейк». При этом ранее telegram-канал Mash писал, что Алла Пугачева собирается в РФ и до конца 2024 года она даст сольный концерт в стране. В августе она должна была поехать в Россию, чтобы договориться о мероприятии. Эту информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, telegram-канал отметил, что артистка также должна была заняться решением вопроса о исключении Галкина из реестра иноагентов. *Максим Галкин признан в России иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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