«Как они это придумывают?»: Галкин* жестко высказался о возвращении Пугачевой в Россию

Галкин* опроверг возвращение Пугачевой в Россию

06 августа 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Иноагент Галкин опроверг приезд Пугачевой в Россию и ее сольный концерт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом) опроверг информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, не собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. Он также задался вопросом, кто распространил такую информацию. Новость по теме Осуждение СВО, дети от суррогатной матери и жизнь вдали от РФ: удивительная жизнь Пугачевой. Фото «Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер», — задался вопросами Галкин, опубликовав пост в соцсети. Он также спросил, почему отстаивание правды в судебном процессе приравнивается к желанию работать в РФ. Таким образом он намекнул на то, как пытается снять с себя статус иноагента в Верховном суде. Также юморист приложил скриншот сообщения одного из telegram-каналов, в котором написано о возвращении Примадонны в РФ и ее сольном концерте. На фото он поставил надпись «фейк». При этом ранее telegram-канал Mash писал, что Алла Пугачева собирается в РФ и до конца 2024 года она даст сольный концерт в стране. В августе она должна была поехать в Россию, чтобы договориться о мероприятии. Эту информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, telegram-канал отметил, что артистка также должна была заняться решением вопроса о исключении Галкина из реестра иноагентов. *Максим Галкин признан в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом) опроверг информацию о том, что его жена, певица Алла Пугачева, не собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. Он также задался вопросом, кто распространил такую информацию. «Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер», — задался вопросами Галкин, опубликовав пост в соцсети. Он также спросил, почему отстаивание правды в судебном процессе приравнивается к желанию работать в РФ. Таким образом он намекнул на то, как пытается снять с себя статус иноагента в Верховном суде. Также юморист приложил скриншот сообщения одного из telegram-каналов, в котором написано о возвращении Примадонны в РФ и ее сольном концерте. На фото он поставил надпись «фейк». При этом ранее telegram-канал Mash писал, что Алла Пугачева собирается в РФ и до конца 2024 года она даст сольный концерт в стране. В августе она должна была поехать в Россию, чтобы договориться о мероприятии. Эту информацию подтвердил продюсер Сергей Дворцов. Кроме того, telegram-канал отметил, что артистка также должна была заняться решением вопроса о исключении Галкина из реестра иноагентов. *Максим Галкин признан в России иноагентом