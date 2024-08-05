05 августа 2024

Курганский экс-мэр Сытов написал Бастрыкину заявление о даче взятки прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Целинного района Сытова Александра. Курган, сытов александр
Бывший курганский мэр признался в даче взятки районному прокурору Фото:
новость из сюжета
Дело на экс-главу Целинного округа Сытова

Бывший глава администрации Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов обратился с заявлением к председателю СКР. В нем экс-мэр извещает Александра Бастрыкина о вымогательстве у него и даче взятки районному прокурору. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на апелляционном заседании по делу Сытова.

«Я направил в следком на имя председателя Бастрыкина заявление о вымогательстве взятки в отношении прокурора Целинного района Марата Казеева», — сообщил Сытов судебной коллегии. Копию заявления судимый экс-мэр направил в областной суд. Заявление он просит приобщить к своему уголовному делу.

Эту информацию Сытов сообщил в ответ на вопрос председательствующего коллегии о наличии у него ходатайств. Экс-глава администрации упомянул, что написал заявление о совершении преступления по ч.5 ст. 290 (получение лицом, занимающим госдолжность в РФ, взятки с вымогательством). «Я давал, а он (Казеев) ее получал, с вымогательством взятки», — сообщил Сытов.

Суд принял информацию подсудимого к сведению. Слушание дела было решено отложить из-за отсутствия адвоката Сытова по уважительной причине.

Бывший глава Целинного района в настоящее время находится в СИЗО. Он ждет решения апелляционного суда по жалобе на свой приговор за коррупцию. В мае районный суд за получение взяток, превышение полномочий и растрату приговорил Сытова к семи годам лишения свободы, оштрафовал на 260 тысяч рублей и запретил на четыре года занимать руководящие должности в органах местного самоуправления.

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Бывший глава администрации Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов обратился с заявлением к председателю СКР. В нем экс-мэр извещает Александра Бастрыкина о вымогательстве у него и даче взятки районному прокурору. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на апелляционном заседании по делу Сытова. «Я направил в следком на имя председателя Бастрыкина заявление о вымогательстве взятки в отношении прокурора Целинного района Марата Казеева», — сообщил Сытов судебной коллегии. Копию заявления судимый экс-мэр направил в областной суд. Заявление он просит приобщить к своему уголовному делу. Эту информацию Сытов сообщил в ответ на вопрос председательствующего коллегии о наличии у него ходатайств. Экс-глава администрации упомянул, что написал заявление о совершении преступления по ч.5 ст. 290 (получение лицом, занимающим госдолжность в РФ, взятки с вымогательством). «Я давал, а он (Казеев) ее получал, с вымогательством взятки», — сообщил Сытов. Суд принял информацию подсудимого к сведению. Слушание дела было решено отложить из-за отсутствия адвоката Сытова по уважительной причине. Бывший глава Целинного района в настоящее время находится в СИЗО. Он ждет решения апелляционного суда по жалобе на свой приговор за коррупцию. В мае районный суд за получение взяток, превышение полномочий и растрату приговорил Сытова к семи годам лишения свободы, оштрафовал на 260 тысяч рублей и запретил на четыре года занимать руководящие должности в органах местного самоуправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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