Политика Выборы Комсомолец из ЯНАО провел шаманский обряд очищения перед выборами. Видео 06 августа 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + Окуривание дымом помогает человеку очиститься, утверждает кандидат в городскую думу Салехарда Александр Ламдо Фото: Сергей Русанов © URA.RU В этнопарке Горнокнязевска (ЯНАО) активист КПРФ, кандидат в городскую думу Салехарда Александр Ламдо провел обряд очищения. На видео политик окуривает руки и ноги дымом из чаши. По старому поверью это защищает от нечисти. Под своим постом политик попросил пользователей VK не придавать большого значения подобному случаю. «Он не несет ничего серьезного! 21 век на дворе! Мы живем в городе, и можем подобные действия совершать в подобных этнопарках!» — сообщил Ламдо в комментариях под постом с видеозаписью обряда. В разговоре с корреспондентом URA.RU кандидат пояснил, что был участником культурного мероприятия. Сейчас Ламдо больше заинтересован в предстоящих выборах и актуальных проблемах региона. Ранее URA.RU сообщало об одиночном пикете коммунистки из ЯНАО. Наталья Батурина вышла на одиночный пикет с призывом отменить повышение региональных тарифов ЖКХ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В этнопарке Горнокнязевска (ЯНАО) активист КПРФ, кандидат в городскую думу Салехарда Александр Ламдо провел обряд очищения. На видео политик окуривает руки и ноги дымом из чаши. По старому поверью это защищает от нечисти. Под своим постом политик попросил пользователей VK не придавать большого значения подобному случаю. «Он не несет ничего серьезного! 21 век на дворе! Мы живем в городе, и можем подобные действия совершать в подобных этнопарках!» — сообщил Ламдо в комментариях под постом с видеозаписью обряда. В разговоре с корреспондентом URA.RU кандидат пояснил, что был участником культурного мероприятия. Сейчас Ламдо больше заинтересован в предстоящих выборах и актуальных проблемах региона. Ранее URA.RU сообщало об одиночном пикете коммунистки из ЯНАО. Наталья Батурина вышла на одиночный пикет с призывом отменить повышение региональных тарифов ЖКХ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям