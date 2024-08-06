Из России массово выдворяют мигрантов из Таджикистана

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Несколько тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из РФ, заявила Гулнора Хасанзода Фото:

Из России в первом полугодии 2024 года выдворили свыше 17 тысяч трудовых мигрантов из Республики Таджикистан. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Республики Гулнора Хасанзода, отметив, что нынешние данные превышают общую статистику по выдворению за весь 2023 год.

«Более 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии 2024 года, это больше, чем за весь 2023 год», — заявила Хасанзода. Ее слова передает сайт министерства труда, миграционной занятости населения Республики.

Ранее Госдума выразила поддержку идеи реформирования миграционного законодательства. Пресс-служба нижней палаты парламента сообщила о направлении просьбы председателю правительства Михаилу Мишустину с целью усовершенствования действующих нормативных актов, которые регулируют миграционные процессы в стране. Также в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на трудоустройство иностранных работников в определенных секторах экономики РФ, таких как медицина и образование.

После этого вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов сообщил, что Республика надеется избежать возможных ограничений по поводу трудовых мигрантов. Также он подчеркнул важность свободного доступа к трудовому рынку.

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Из России в первом полугодии 2024 года выдворили свыше 17 тысяч трудовых мигрантов из Республики Таджикистан. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Республики Гулнора Хасанзода, отметив, что нынешние данные превышают общую статистику по выдворению за весь 2023 год. «Более 17 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана выдворили из России в первом полугодии 2024 года, это больше, чем за весь 2023 год», — заявила Хасанзода. Ее слова передает сайт министерства труда, миграционной занятости населения Республики. Ранее Госдума выразила поддержку идеи реформирования миграционного законодательства. Пресс-служба нижней палаты парламента сообщила о направлении просьбы председателю правительства Михаилу Мишустину с целью усовершенствования действующих нормативных актов, которые регулируют миграционные процессы в стране. Также в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий запрет на трудоустройство иностранных работников в определенных секторах экономики РФ, таких как медицина и образование. После этого вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов сообщил, что Республика надеется избежать возможных ограничений по поводу трудовых мигрантов. Также он подчеркнул важность свободного доступа к трудовому рынку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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