Силовики проверяют информацию о взятках в челябинском областном онкоцентре

06 августа 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Топ-менеджеров Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины проверят на получение взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра Задержанного ФСБ главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и других топ-менеджеров больницы подозревают, помимо мошенничества, в получении взяток. Об этом сообщил 6 августа URA.RU источник в силовых структурах. «Вопрос по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством и „распилом“ 2,6 млн рублей, начисленных в виде зарплаты „мертвым душам“, понятен. Но гораздо интереснее, если в процессе начавшегося расследования будут выявлены эпизоды получения взяток от представителей коммерческих структур», — пояснил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. По версии следствия, в 2021 по 2024 годы Ростовцев и сотрудники АХЧ занимались фиктивным трудоустройством на должности рабочих. В реальности на этих должностях никого не было, а их зарплату делили между собой главврач и его соучастники. Эта практика стоила федеральному бюджету более 2,6 млн рублей. Главврача и нескольких его подчиненных задержали 6 августа сотрудники ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанного ФСБ главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и других топ-менеджеров больницы подозревают, помимо мошенничества, в получении взяток. Об этом сообщил 6 августа URA.RU источник в силовых структурах. «Вопрос по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством и „распилом“ 2,6 млн рублей, начисленных в виде зарплаты „мертвым душам“, понятен. Но гораздо интереснее, если в процессе начавшегося расследования будут выявлены эпизоды получения взяток от представителей коммерческих структур», — пояснил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. По версии следствия, в 2021 по 2024 годы Ростовцев и сотрудники АХЧ занимались фиктивным трудоустройством на должности рабочих. В реальности на этих должностях никого не было, а их зарплату делили между собой главврач и его соучастники. Эта практика стоила федеральному бюджету более 2,6 млн рублей. Главврача и нескольких его подчиненных задержали 6 августа сотрудники ФСБ.