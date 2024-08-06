Силовики проверяют информацию о взятках в челябинском областном онкоцентре

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Топ-менеджеров Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины проверят на получение взяток Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала главврача челябинского онкоцентра

Задержанного ФСБ главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и других топ-менеджеров больницы подозревают, помимо мошенничества, в получении взяток. Об этом сообщил 6 августа URA.RU источник в силовых структурах.

«Вопрос по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством и „распилом“ 2,6 млн рублей, начисленных в виде зарплаты „мертвым душам“, понятен. Но гораздо интереснее, если в процессе начавшегося расследования будут выявлены эпизоды получения взяток от представителей коммерческих структур», — пояснил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев.

По версии следствия, в 2021 по 2024 годы Ростовцев и сотрудники АХЧ занимались фиктивным трудоустройством на должности рабочих. В реальности на этих должностях никого не было, а их зарплату делили между собой главврач и его соучастники.

Эта практика стоила федеральному бюджету более 2,6 млн рублей. Главврача и нескольких его подчиненных задержали 6 августа сотрудники ФСБ.

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Задержанного ФСБ главврача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева и других топ-менеджеров больницы подозревают, помимо мошенничества, в получении взяток. Об этом сообщил 6 августа URA.RU источник в силовых структурах. «Вопрос по делу о мошенничестве с фиктивным трудоустройством и „распилом“ 2,6 млн рублей, начисленных в виде зарплаты „мертвым душам“, понятен. Но гораздо интереснее, если в процессе начавшегося расследования будут выявлены эпизоды получения взяток от представителей коммерческих структур», — пояснил инсайдер. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области воздержались от комментариев. По версии следствия, в 2021 по 2024 годы Ростовцев и сотрудники АХЧ занимались фиктивным трудоустройством на должности рабочих. В реальности на этих должностях никого не было, а их зарплату делили между собой главврач и его соучастники. Эта практика стоила федеральному бюджету более 2,6 млн рублей. Главврача и нескольких его подчиненных задержали 6 августа сотрудники ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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