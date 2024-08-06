Для фигуранта дела о взятках в мэрии Челябинска Ребреш запросили срок в колонии. Видео

06 августа 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Для Людмилы Ребреш в качестве наказания запросили реальный срок в колонии Фото: Павел Сидоров © URA.RU В Центральном райсуде Челябинска 6 августа прошли прения по делу бывшего директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, фигурирующей в уголовном деле о взятках в мэрии областного центра и обвиняемой в обмане дольщиков. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, для бизнес-леди запросили шесть лет колонии. Адвокат Александр Урычев, представляющий Ребреш, просил оправдать его подзащитную. «Прошу признать Ребреш виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Полагаю, что оснований для переквалификации действий Ребреш ни по одному из вмененных ей преступлений не имеется. С учетом характеристики и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на ее исправление прошу назначить наказание: по двум эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ — пять лет лишения свободы за каждое преступление, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. По ч.3 ст. 159 УК РФ — три года лишения свободы. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — заявил свою позицию гособвинитель. По мнению прокурора, оснований для применения условного наказания не имеется. А в качестве смягчающих вину обстоятельств необходимо учесть активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями, и неудовлетворительное состояние здоровья Ребреш. Обстоятельств, отягчающих наказание, в судебном заседании не установлено Далее право выступить в прениях перешло к Ребреш. В своем выступлении она прошлась по каждому из пунктов предъявленного ей обвинения. Все ее доводы в свое оправдание сводились к решению Советского райсуда, который постановил, что дольщиков никто не обманывал, квартиры им были выданы. Она просила оправдать себя в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Адвокат Урычев, представляющий Ребреш, поддержал позицию своей подзащитной. По его словам, сторона обвинения не представила доказательств, достаточных для признания Ребреш виновной в совершении вмененных ей преступлений. Он напомнил суду, что часть потерпевших во время процесса отказалась от своих исков в виду отсутствия материального ущерба, который, по сути, должен являться обязательным компонентом состава преступления в любой форме хищения. «Воздвигнутые на правовом, монолитном основании и правоприменительной практики вышестоящих судов аргументы стороны защиты, изложенные в ходатайствах, не могут быть беззастенчиво, небрежно и грубо отвергнуты. Все обстоятельства настоящего дела ведут только к одному логически верному и законному решению, которым может являться лишь оправдательный приговор», — заявил в суде Урычев. В последнем слове Ребреш едва сдерживала слезы. Она вновь отметила, что у нее не было умысла обманывать людей. Она попросила суд вынести законный и обоснованный судебный акт, с учетом доводов стороны защиты, приведенных во время судебного процесса. Новость по теме Задержанного ФСБ депутата подозревают в передаче взятки в мэрию Челябинска Суд над Ребреш начался весной 2022 года. В ходе судебного процесса она фигурировала в уголовных делах других людей, при этом все они были связаны со строительством дома по улице Сулимова. Предварительно, она дала деньги депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову, чтобы тот помог ей получить разрешение на строительство, передав деньги в мэрию города. В качестве посредника также выступил нынешний директор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеев. Тем, кто, якобы, выдал это разрешение был бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской. На сегодняшний день Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО, дело Слободского рассматривают в Советском райсуде Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном райсуде Челябинска 6 августа прошли прения по делу бывшего директора ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш, фигурирующей в уголовном деле о взятках в мэрии областного центра и обвиняемой в обмане дольщиков. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, для бизнес-леди запросили шесть лет колонии. Адвокат Александр Урычев, представляющий Ребреш, просил оправдать его подзащитную. «Прошу признать Ребреш виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Полагаю, что оснований для переквалификации действий Ребреш ни по одному из вмененных ей преступлений не имеется. С учетом характеристики и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на ее исправление прошу назначить наказание: по двум эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ — пять лет лишения свободы за каждое преступление, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. По ч.3 ст. 159 УК РФ — три года лишения свободы. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — заявил свою позицию гособвинитель. По мнению прокурора, оснований для применения условного наказания не имеется. А в качестве смягчающих вину обстоятельств необходимо учесть активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями, и неудовлетворительное состояние здоровья Ребреш. Обстоятельств, отягчающих наказание, в судебном заседании не установлено Далее право выступить в прениях перешло к Ребреш. В своем выступлении она прошлась по каждому из пунктов предъявленного ей обвинения. Все ее доводы в свое оправдание сводились к решению Советского райсуда, который постановил, что дольщиков никто не обманывал, квартиры им были выданы. Она просила оправдать себя в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Адвокат Урычев, представляющий Ребреш, поддержал позицию своей подзащитной. По его словам, сторона обвинения не представила доказательств, достаточных для признания Ребреш виновной в совершении вмененных ей преступлений. Он напомнил суду, что часть потерпевших во время процесса отказалась от своих исков в виду отсутствия материального ущерба, который, по сути, должен являться обязательным компонентом состава преступления в любой форме хищения. «Воздвигнутые на правовом, монолитном основании и правоприменительной практики вышестоящих судов аргументы стороны защиты, изложенные в ходатайствах, не могут быть беззастенчиво, небрежно и грубо отвергнуты. Все обстоятельства настоящего дела ведут только к одному логически верному и законному решению, которым может являться лишь оправдательный приговор», — заявил в суде Урычев. В последнем слове Ребреш едва сдерживала слезы. Она вновь отметила, что у нее не было умысла обманывать людей. Она попросила суд вынести законный и обоснованный судебный акт, с учетом доводов стороны защиты, приведенных во время судебного процесса. Суд над Ребреш начался весной 2022 года. В ходе судебного процесса она фигурировала в уголовных делах других людей, при этом все они были связаны со строительством дома по улице Сулимова. Предварительно, она дала деньги депутату гордумы Челябинска Виталию Паутову, чтобы тот помог ей получить разрешение на строительство, передав деньги в мэрию города. В качестве посредника также выступил нынешний директор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеев. Тем, кто, якобы, выдал это разрешение был бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской. На сегодняшний день Паутов и Алексеенко находятся в СИЗО, дело Слободского рассматривают в Советском райсуде Челябинска.